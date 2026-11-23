JawaPos.com - Hong Isaac sapa penggemar melalui karya terbaru yang menonjolkan karakter musiknya. Setelah sekitar tujuh bulan tanpa merilis album baru, ia akhirnya meluncurkan mini album bertajuk Gyeol pada 19 November 2026.

Proyek ini menghadirkan pendekatan musik folk yang lebih personal dengan perpaduan instrumen akustik dan suara-suara atmosferik yang membawa pendengar menyelami perjalanan emosional sang musisi.

Menurut laporan allkpop, album Gyeol memuat lima lagu, termasuk trek utama Back Then, Us atau Geuttae Uri. Empat lagu lainnya adalah Dong-i, Na Neo, Deep-Colored Soil, dan Following the Setting Sun.

Melalui rangkaian lagu tersebut, Hong Isaac menggambarkan proses pertumbuhan seseorang ketika menghadapi kesepian, kecemasan, serta berbagai pergulatan dalam kehidupan.

Berbeda dari pendekatan balada konvensional, Hong Isaac memilih mengeksplorasi karakter musik folk dengan sentuhan yang lebih sinematik.

Aransemen album ini berpusat pada gitar akustik dan piano, kemudian diperkaya suara lingkungan seperti kebisingan kota saat fajar dan deburan ombak.

Pendekatan tersebut menciptakan suasana seolah pendengar sedang berada di dalam ruang dan waktu yang digambarkan melalui setiap komposisi.

Salah satu hal menarik dari produksi Gyeol adalah keterlibatan Kim Eun Jung sebagai pengarah suara. Ia sebelumnya dikenal melalui proyek film Decision to Leave dan serial Netflix Hell.

Sentuhan ambient sound yang dihadirkannya membuat album ini memiliki kedalaman audio berbeda. Bahkan, Gyeol juga dirilis dalam format Dolby Atmos untuk memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih imersif.

Tak hanya merilis album, Hong Isaac juga menyiapkan konser intim bertajuk Gyeol di Yeongsan Theater, Ewha Womans University, Seoul.

Pertunjukan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 11 hingga 27 Desember 2026 dengan total sembilan sesi. Antusiasme penggemar terbukti luar biasa karena seluruh tiket untuk sembilan pertunjukan berhasil terjual habis hanya dalam waktu tiga menit setelah penjualan dibuka.

Hong Isaac berencana membawakan lagu-lagu dari mini album terbarunya secara langsung. Konsep panggung berukuran kecil juga memberikan kesempatan bagi penyanyi tersebut untuk berinteraksi lebih dekat dengan penonton.