JawaPos.com - Kabar menggembirakan =dari Sieun STAYC, yang perlihatkan kemampuan vokalnya melalui proyek musik spesial.

Untuk pertama kalinya sejak debut, ia dipercaya membawakan original soundtrack (OST) secara solo untuk sebuah drama Korea. Lagu tersebut berjudul I Am Me dan menjadi bagian dari soundtrack serial tvN A Warm Goodbye yang dijadwalkan rilis pada 21 November 2026.

Menurut laporan allkpop, Sieun dipercaya menyanyikan OST Part 4 untuk drama tersebut. Lagu I Am Me akan tersedia di berbagai platform musik digital.

Proyek ini menjadi pencapaian tersendiri bagi Sieun karena ia akan membawa keseluruhan emosi sebuah lagu melalui suaranya sendiri tanpa anggota STAYC lainnya.

Secara musikal, I Am Me menggambarkan perjalanan emosional karakter Eun Young yang diperankan Lee Yi Dam. Setelah sekian lama menutup diri dari dunia luar, Eun Young perlahan mulai membuka hati, menghadapi ketakutannya, dan berani melangkah menuju kehidupan yang lebih baik.

Tema tersebut disampaikan melalui melodi yang emosional dan lirik yang menggambarkan proses menerima diri sendiri.

Daya tarik lagu ini terletak pada perubahan karakter vokal Sieun sepanjang komposisi. Pada bagian awal, ia menyanyikan melodi dengan suara lembut dan penuh penghayatan untuk menggambarkan pergulatan batin Eun Young.

Memasuki bagian akhir, aransemen semakin meningkat dan vokalnya terdengar lebih kuat hingga mencapai puncak emosional. Perpaduan tersebut diharapkan mampu memperdalam suasana cerita dalam drama.

Sebagai vokalis utama STAYC, Sieun memang dikenal memiliki jangkauan vokal luas dan kemampuan bernyanyi secara langsung yang stabil.

Selama ini, ia telah memperlihatkan kualitas suaranya melalui berbagai lagu grup dan penampilan panggung. Namun, keterlibatannya dalam I Am Me memberikan kesempatan berbeda karena ia harus membangun keseluruhan narasi emosional sebuah lagu dengan kemampuan vokalnya sendiri.

Sementara itu, A Warm Goodbye merupakan drama tvN yang mengisahkan tiga komedian pendatang baru yang sedang mengejar impian mereka.