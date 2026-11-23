JawaPos.com - Kabar gembira bagi penggemar K-pop. SM dikabarkan tengah mempersiapkan debut boy group terbaru yang berasal dari proyek trainee SMTR25.

Setelah cukup lama diperkenalkan kepada publik dan menjalani berbagai aktivitas pradebut, grup ini akhirnya diproyeksikan memulai perjalanan resmi sebagai idol pada Januari 2027.

Menurut laporan allkpop, informasi mengenai jadwal debut tersebut muncul setelah media Korea Selatan memberitakan bahwa SM Entertainment telah menetapkan Januari tahun depan sebagai waktu peluncuran grup baru mereka.

Laporan Hankyung pada 17 November 2026 menyebutkan bahwa persiapan debut kini tengah berjalan. Meski demikian, jumlah anggota dan susunan final grup belum diumumkan secara resmi oleh agensi.

SMTR25 pertama kali diperkenalkan kepada publik melalui konser SMTOWN LIVE di Seoul pada Januari 2025. Kehadiran para trainee tersebut langsung menarik perhatian karena mereka dipersiapkan sebagai generasi penerus boy group populer SM Entertainment.

Sejak diperkenalkan, para anggota juga mendapatkan kesempatan tampil dalam berbagai kegiatan, termasuk konser SMTOWN di sejumlah negara dan program hiburan.

Popularitas SMTR25 semakin terlihat melalui aktivitas fan meeting yang mereka jalani sebelum debut. Grup trainee ini berhasil menggelar delapan pertunjukan di sejumlah pasar Asia, termasuk Seoul, Makau, Yokohama di Jepang, dan Bangkok di Thailand.

Bahkan, beberapa pertunjukan di Seoul dan Makau dilaporkan terjual habis dalam waktu singkat hingga penyelenggara menambahkan jadwal pertunjukan.

Antusiasme tersebut menjadi modal penting bagi SMTR25 untuk membangun basis penggemar sebelum resmi memasuki industri musik.

Debut ini akan menjadi peluncuran boy group baru pertama SM Entertainment sejak NCT Wish diperkenalkan pada Februari 2024.

Agensi tersebut memiliki sejarah panjang dalam melahirkan grup pria populer, mulai dari TVXQ, Super Junior, SHINee, EXO, NCT, hingga RIIZE.

Kehadiran SMTR25 diharapkan dapat melanjutkan tradisi tersebut sekaligus memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan industri K-pop yang semakin ketat.

Meski debut Januari 2027 telah diberitakan, penggemar masih harus menunggu informasi lebih lanjut mengenai nama resmi grup, jumlah anggota, serta konsep musik yang akan diusung.