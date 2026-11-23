JawaPos.com - Winter aespa kjadi bahan perbincangan publik setelah penampilannya di karpet merah Melon Music Awards (MMA) 2026.

Perhatian tertuju pada tato bergambar tiga wajah anjing di bagian belakang lengannya yang sebelumnya dikaitkan dengan rumor hubungan asmara bersama Jungkook BTS.

Tato tersebut tidak terlihat jelas dalam foto-foto penampilannya di acara penghargaan yang berlangsung pada 14 November 2026.

Menurut laporan allkpop, Winter hadir bersama anggota aespa lainnya dengan mengenakan gaun putih bertali tipis yang memperlihatkan bagian bahu dan lengannya.

Rambut pirangnya ditata rapi ke belakang sehingga penampilannya terlihat elegan. Namun, alih-alih hanya membahas busana yang dikenakannya, sejumlah penggemar justru memperhatikan bagian lengan tempat tato yang selama ini menjadi bahan spekulasi berada.

Rumor mengenai tato tersebut mulai ramai pada Desember 2025. Saat itu, sejumlah pengguna internet mengklaim Jungkook dan Winter memiliki tato dengan gambar tiga wajah anjing yang tampak serupa dan berada di bagian lengan yang hampir sama.

Spekulasi kemudian berkembang dengan berbagai dugaan lain, termasuk aksesori, perangkat in-ear monitor, hingga perubahan nama akun Instagram Jungkook. Meski demikian, berbagai dugaan tersebut tidak pernah menjadi bukti yang mengonfirmasi hubungan romantis keduanya.

Penampilan Winter di MMA 2026 pun memunculkan beragam reaksi di komunitas online. Sebagian pengguna internet menduga tato tersebut telah dihapus, sementara yang lain berpendapat bahwa gambar itu hanya ditutupi riasan atau produk khusus untuk menyamarkan tato.

Perdebatan semakin ramai karena foto dari karpet merah tidak memberikan gambaran yang cukup jelas untuk memastikan apakah tato tersebut benar-benar sudah dihilangkan.

Isu mengenai tato itu juga sempat menjadi perhatian ketika Winter terlihat menutupi bagian lengannya dalam sejumlah kesempatan publik.

Pada Maret 2026, allkpop pernah memberitakan bahwa Winter terlihat menggunakan plester di area yang disebut-sebut memiliki tato tersebut. Situasi ini memperlihatkan bagaimana penampilan sang idol terus diamati dan dikaitkan dengan spekulasi yang beredar di media sosial.

Hingga kini, hubungan asmara antara Winter dan Jungkook belum pernah dikonfirmasi oleh kedua artis maupun agensi masing-masing.

SM Entertainment sebelumnya juga telah memperingatkan akan mengambil langkah hukum terhadap unggahan berisi komentar jahat dan informasi yang dinilai mencemarkan nama baik Winter.