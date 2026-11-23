JawaPos.com - Netflix hadirkan drama Korea bertabur bintang melalui drama terbaru berjudul ‘Tantara’. Drama ini mempertemukan Song Hye Kyo, Gong Yoo, Seolhyun, dan Cha Seung Won dalam kisah perjuangan meraih kesuksesan di tengah kerasnya industri hiburan Korea Selatan.

Berlatar era 1960-an hingga 1980-an, serial ini akan membawa penonton menyaksikan perjalanan orang-orang yang memulai hidup dengan keterbatasan, tetapi berani mempertaruhkan segalanya demi mewujudkan impian.

Menurut laporan Soompi, ‘Tantara’ telah merilis foto-foto karakter terbaru yang memperlihatkan kepribadian masing-masing tokoh. Song Hye Kyo berperan sebagai Min Ja, perempuan tangguh yang tumbuh dengan berbagai kesulitan sejak kecil.

Meski berkali-kali menghadapi keadaan berat, ia tidak mudah menyerah dan memiliki ambisi besar untuk mencapai kesuksesan. Song Hye Kyo menggambarkan Min Ja sebagai sosok pemberani dengan sisi polos yang membuatnya terus mengejar impian tanpa ragu.

Gong Yoo memerankan Dong Gu, sahabat masa kecil Min Ja yang juga berasal dari kehidupan sederhana. Ia dikenal berani melawan ketidakadilan dan tidak akan mundur ketika harus melindungi orang-orang yang disayanginya.

Penulis Noh Hee Kyung bahkan meminta Gong Yoo menampilkan sisi karakter yang lebih keras dan sedikit kasar dibandingkan kepribadian aslinya.

Dalam salah satu foto yang dirilis, Min Ja dan Dong Gu terlihat mengenakan seragam pelayan klub malam, memberikan gambaran awal perjalanan mereka memasuki dunia hiburan.

Karakter menarik lainnya hadir melalui Seolhyun yang memerankan Min Hee, putri penyanyi bernama Yang Ja yang diperankan Lee Ha Nee.

Sejak kecil, Min Hee telah menarik perhatian berkat bakat menyanyinya. Namun, hubungannya dengan Min Ja tidak selalu berjalan harmonis karena keduanya terlibat dalam hubungan yang dipenuhi rasa cinta sekaligus kebencian.

Sutradara Lee Yoon Jung menilai Seolhyun cocok memerankan karakter tersebut karena memiliki citra polos dan kemampuan bernyanyi serta menari yang baik.

Di sisi lain, Cha Seung Won tampil sebagai Seok Gil Yeo, seorang musisi jenius yang memiliki pengaruh besar dalam dunia musik pada masanya.

Meski dikenal kasar dan memiliki banyak kekurangan, ia mempunyai kemampuan luar biasa dalam membantu potensi orang lain berkembang.

Kehadiran karakter ini diperkirakan menjadi bagian penting dalam perjalanan para tokoh yang berusaha membangun karier di industri musik.

Foto lain juga memperlihatkan masa kecil Min Ja, Dong Gu, dan Min Hee ketika ketiganya masih menjalin persahabatan erat meskipun hidup dalam kemiskinan.

‘Tantara’ merupakan kolaborasi penulis Noh Hee Kyung, yang dikenal melalui ‘Our Blues’ dan ‘Dear My Friends’, dengan sutradara Lee Yoon Jung dari ‘Coffee Prince’ dan ‘Cheese in the Trap’.

Kisahnya akan mengikuti perubahan kehidupan para karakter selama kurang lebih dua dekade, termasuk persahabatan, ambisi, konflik, dan perjalanan mereka mengejar impian.

Netflix menjadwalkan perilisan bagian pertama pada 11 Desember 2026, dilanjutkan bagian berikutnya pada 18 dan 25 Desember.