JawaPos.com - Beyoncé buktikan posisinya sebagai salah satu musisi paling berpengaruh di dunia. Penyanyi asal Amerika Serikat tersebut resmi mencatatkan sejarah sebagai artis pertama yang berhasil mengumpulkan 100 nominasi Grammy Awards sepanjang kariernya. Pencapaian luar biasa ini diraih setelah namanya masuk dalam daftar nominasi Grammy ke-69 untuk tahun 2027.

Nominasi ke-100 Beyoncé datang melalui lagu “Morning Dew (Donk)” dalam kategori Best R&B Solo Performance. Lagu tersebut akan bersaing dengan karya Kehlani berjudul “Out the Window”, Victoria Monét melalui “Let Me”, Jill Scott dengan “Pressha”, serta Tems lewat “What You Need”.

Menurut laporan Variety, pencapaian tersebut kembali menambah catatan bersejarah dalam perjalanan karier sang superstar.

“Morning Dew (Donk)” memiliki perjalanan yang cukup unik sebelum akhirnya mendapatkan pengakuan resmi. Lagu tersebut sempat beredar sebagai demo bocor dan menarik perhatian penggemar sebelum dirilis secara resmi pada 4 Juli 2026.

Peluncurannya juga menjadi bagian dari perayaan 20 tahun album solo kedua Beyoncé, B’Day, yang pertama kali dirilis pada 2006. Lagu ini diproduseri Beyoncé bersama Pharrell Williams, sementara penulisnya turut melibatkan The-Dream dan Darius Dixon.

Sebelum mencapai angka 100 nominasi, Beyoncé sudah lebih dulu memegang rekor sebagai artis dengan nominasi Grammy terbanyak.

Pada 2024, ia melampaui Jay-Z setelah keduanya sempat mengoleksi 88 nominasi. Rekornya semakin kuat ketika ia memperoleh sejumlah nominasi untuk album Cowboy Carter, sehingga total pencapaiannya meningkat menjadi 99 sebelum pengumuman nominasi terbaru.

Tak hanya unggul dalam jumlah nominasi, Beyoncé juga masih menjadi artis dengan kemenangan Grammy terbanyak sepanjang sejarah. Hingga saat ini, ia telah mengoleksi 35 piala Grammy.

Album Cowboy Carter turut menjadi bagian penting dari pencapaian tersebut setelah memenangkan Album of the Year dan Best Country Album pada Grammy 2025.

Kemenangan Album of the Year sekaligus menjadi momen bersejarah karena merupakan kemenangan pertamanya dalam kategori utama tersebut.

Grammy Awards ke-69 berlangsung pada 7 Februari 2027 di Crypto.com Arena, Los Angeles. Dengan nominasi terbaru ini, Beyoncé kembali mempertegas dominasinya di industri musik internasional.