JawaPos.com - Setelah hampir lima tahun tidak merilis album penuh, Taeyeon akhirnya berikan gambaran lebih jelas mengenai karya terbarunya.

Taeyeon memperkenalkan sejumlah lagu dari album studio keempat bertajuk Unspecial, yang rilis pada akhir November 2026. Salah satu track yang langsung menarik perhatian adalah “Toothache”, sebuah lagu R&B dengan konsep lirik yang menggambarkan hubungan cinta penuh luka.

Dalam laporan allkpop, Taeyeon disebut memperkenalkan tiga lagu, yakni “Toothache”, “Parachute”, dan “Cheers”. Ketiganya menawarkan warna musik serta cerita yang berbeda, tetapi tetap berpusat pada pengalaman emosional dalam hubungan manusia.

Melalui karakter vokalnya yang khas, Taeyeon kembali mengeksplorasi kisah cinta, perpisahan, hingga keberanian menerima kenyataan.

Lagu “Toothache” menghadirkan metafora unik tentang rasa sakit yang terus dibiarkan karena sudah terlalu akrab. Mengusung genre R&B, lagu ini menggambarkan seseorang yang sebenarnya mengetahui bahwa hubungan harus diakhiri, tetapi terus bertahan meski berulang kali terluka.

Nuansa instrumennya dibangun secara bertahap sehingga memberikan ruang bagi vokal Taeyeon untuk menyampaikan emosi yang mendalam.

Berbeda dari “Toothache”, lagu “Parachute” mengangkat keputusan untuk meninggalkan hubungan demi menyelamatkan diri sendiri. Track bergenre medium-tempo R&B ini memadukan gitar akustik, alunan string, keyboard, dan drum bernuansa soul.

Sementara itu, “Cheers” menawarkan suasana lebih ceria melalui sentuhan alternative R&B, permainan gitar yang ringan, serta dentuman drum yang kuat.

Liriknya mengajak pendengar menghargai kebersamaan saat ini daripada terus menyesali kemungkinan yang tidak pernah terwujud.

Album Unspecial akan berisi 12 lagu, termasuk title track dengan judul yang sama. Karya ini menjadi album penuh pertama Taeyeon sejak INVU yang dirilis pada Februari 2022.

Dalam beberapa tahun terakhir, ia tetap aktif melalui mini album To. X pada 2023 dan Letter to Myself pada 2024, serta album kompilasi Panorama: The Best of Taeyeon pada 2025.

Taeyeon merilis album Unspecial pada 30 November 2026 melalui berbagai platform musik digital. Kehadiran tiga lagu yang telah diperkenalkan tersebut memberikan petunjuk bahwa album kali ini akan menyuguhkan perjalanan emosi yang beragam.