JawaPos.com – Cerita menarik, membuat drama 100 Days of Deception berhasil menyapu posisi puncak dalam peringkat drama Korea dan aktor yang paling banyak dibicarakan minggu ini

Dikutip dari Soompi, Senin (23/11), tentunya penggemar yang menyaksikan ikut senang dan antusias mendengar kabar ini.

Terlihat pada Minggu ini, 100 Days of Deception kembali menempati posisi No. 1 dalam daftar mingguan Good Data Corporation untuk drama yang paling banyak diperbincangkan.

Perusahaan tersebut menentukan peringkat setiap minggunya dengan mengumpulkan data dari artikel berita, unggahan blog, komunitas daring.

Mereka juga mengumpulkan video, dan media sosial mengenai drama yang sedang tayang maupun yang akan segera tayang.

100 Days of Deception juga terus mendominasi daftar pemeran drama yang paling banyak diperbincangkan, Kim You Jung menempati posisi No. 1, sementara Park Jinyoung dari GOT7 berada di posisi No. 2.

Kemudian serial Disney+ The Remarried Empress tetap kuat di posisi No. 2 dalam daftar drama, dengan para pemerannya berhasil menempati tiga posisi dalam daftar 10 besar.

Aktor minggu ini yaitu Lee Jong Suk di posisi No. 5, Shin Min Ah berhasil menempati posisi No. 6, dan Ju Ji Hoon di posisi No. 9.

Pada minggu terakhir penayangannya, drama SBS "Doctor X" beserta pemeran utamanya, Kim Ji Won, masing-masing bertahan di posisi No. 3 dalam daftar drama dan aktor.

Sementara itu, serial sejarah baru dari KBS 2TV, Sword & Silence, naik ke posisi No. 4 dalam daftar drama minggu ini.