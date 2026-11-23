JawaPos.com – Setelah kabar putusnya dengan Lee Jong Suk merebak, kini solois sekaligus aktris Korea Selatan, IU, akan mengawali tahun 2027 dengan tur dunia.

Dikutip dari Soompi, Senin (23/11), dengan antusias ia mengumumkan, bahwa ia akan mengunjungi penggemar di berbagai wilayah termasuk Jakarta

Tepatnya pada tanggal 23 November, IU secara resmi mengumumkan rencananya untuk menggelar tur dunia tahun 2027 yang akan dimulai di Asia pada bulan Januari mendatang.

Menariknya, sebagai rangkaian perhentian awal tur tersebut, IU akan tampil di Bangkok pada 16 dan 17 Januari, Bulacan tanggal 30 dan 31 Januari.

Kemudian ia juga menyapa penggemar di Kaohsiung di 13 dan 14 Februari, Sydney pada 27 Februari.

Sementara itu, IU juga memberi kejutan untuk penggemar yang berada di Singapura, yaitu tanggal 6 dan 7 Maret.

Tak hanya itu, Kuala Lumpur pada 27 dan 28 Maret, Tokyo di 7 dan 8 April, Taipei tanggal 17 dan 18 April, Hong Kong pada 24 dan 25 April juga akan ia kunjungi.

Penggemar yang berada di Jakarta juga bersiap, karena aktris pemeran Hotel Del Luna itu akan datang pada 8 dan 9 Mei.

Menjadi kejutan, rencananya IU akan segera mengumumkan lebih banyak tanggal dan kota untuk tur mendatang ini.