JawaPos.com - Film Agak Laen 3 mulai memasuki tahap persiapan setelah waralaba komedi tersebut kembali meraih penghargaan Piala Antemas di ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2026. Kabar tentang hal ini semakin menarik mengingat Indra Jegel mengungkapkan ide cerita atau premis untuk film ketiga sudah mulai disiapkan.

Penghargaan Piala Antemas diraih melalui film Agak Laen: Menyala Pantiku! yang dinobatkan sebagai film terlaris sepanjang masa. Penghargaan tersebut diumumkan pada malam anugerah Piala Citra FFI 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 20 November 2026.

Produser Agak Laen: Menyala Pantiku!, Dipa Andika Nurprasetyo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam produksi film tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah membawa film ini meraih kesuksesan besar saat tayang di bioskop.

"Terima kasih untuk Festival Film Indonesia 2026, anugerah yang luar biasa. Untuk kedua kalinya film Agak Laen mendapatkan Piala Antemas," kata Dipa.

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Pencapaian tersebut sekaligus memperpanjang catatan prestasi waralaba Agak Laen. Film pertamanya yang dirilis pada 2024 berhasil membawa pulang Piala Antemas dalam ajang FFI 2024.

Menariknya, kemenangan kedua ini datang ketika tim produksi mulai mempersiapkan kelanjutan cerita melalui Agak Laen 3.

Rencana kehadiran film ketiga turut disinggung oleh sejumlah pemainnya ketika menerima penghargaan. Oki Rengga memberikan sinyal kuat kepada para penonton akan kembali dipertemukan dengan kelompok komedian tersebut.

Kepastian soal bakal ada film Agak Laen 3 juga disampaikan Muhadkly Acho selaku penulis naskah skenario sekaligus sutradara. Acho menyebut pola produksi film Agak Laen jeda setiap 2 tahun dari satu film ke film berikutnya.

"Kita tiap dua tahun sekali. Kan kemarin 2025, nanti baru di tahun 2027," ungkapnya.

Kendati demikian, belum banyak informasi yang dapat dibagikan terkait proyek film Agak Laen 3. Indra Jegel hanya menyatakan bahwa ide cerita filmnya sebenarnya sudah ada. Akan tetapi, pengembangannya tetap berada di tangan Muhadkly Acho.

"Kemarin sudah ada idenya, tapi kita tetap serahkan ke Muhadkly Acho sebagai penulis dan sutradaranya," kata Indra Jegel.

Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa proyek film ketiga tidak sekadar wacana. Tim di balik Agak Laen sudah mulai memikirkan arah cerita yang akan dihadirkan kepada penonton.

Empat pemeran utama yang selama ini menjadi daya tarik waralaba tersebut adalah Boris Bokir, Bene Dion, Indra Jegel, dan Oki Rengga.