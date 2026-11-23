JawaPos.com - Gong Yoo kembali menyapa penggemar melalui acara bincang-bincang ‘Salon Drip’. Kehadirannya kali ini terasa istimewa karena ia akan kembali duduk bersama komedian sekaligus pembawa acara Jang Do Yeon setelah hampir tiga tahun berlalu.

Pertemuan tersebut langsung menarik perhatian penggemar, terutama mereka yang masih mengingat interaksi santai dan penuh humor keduanya dalam penampilan terdahulu.

Menurut laporan Zapzee, Gong Yoo tampil dalam program YouTube produksi TEO tersebut pada 27 November 2026. Kabar ini sebelumnya diberitakan oleh Hankook Ilbo pada 16 November.

Penampilan tersebut akan menjadi kunjungan pertamanya ke ‘Salon Drip’ sejak menjadi bintang tamu dalam episode perdana acara itu pada Mei 2023.

Gong Yoo dan Jang Do Yeon sebenarnya sudah saling mengenal sejak bertemu dalam program SBS ‘Lee Dong Wook Wants to Talk’ pada 2019. Keduanya kemudian kembali dipertemukan saat Gong Yoo menjadi tamu pertama ‘Salon Drip’.

Percakapan yang mengalir natural serta candaan ringan di antara mereka kala itu berhasil menarik perhatian penonton. Karena itu, reuni kali ini diperkirakan kembali menghadirkan suasana akrab yang menghibur.

Kehadiran Gong Yoo di ‘Salon Drip’ juga menjadi bagian dari rangkaian promosi serial terbarunya, ‘Tantara’, yang akan tayang di Netflix.

Drama tersebut mengambil latar industri hiburan Korea Selatan pada era 1960-an hingga 1980-an. Ceritanya mengikuti perjalanan orang-orang yang mengejar kesuksesan di tengah kerasnya persaingan dan berbagai sisi kelam dunia hiburan.

Dalam serial tersebut, Gong Yoo memerankan Dong Gu, seorang pria yang memasuki bisnis rekaman demi melindungi impian sahabat masa kecilnya, Min Ja, yang diperankan Song Hye Kyo.

Proyek ini turut menarik perhatian karena mempertemukan dua bintang besar Korea Selatan dalam satu cerita. Serial ‘Tantara’ ditulis Noh Hee Kyung dan disutradarai Lee Yoon Jung, serta memulai penayangan di Netflix pada 11 Desember 2026.

Dengan kembalinya Gong Yoo ke ‘Salon Drip’, penggemar kini menantikan obrolan hangat antara sang aktor dan Jang Do Yeon.