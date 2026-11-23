JawaPos.com - Prestasi membanggakan diraih oleh &TEAM dan BOYNEXTDOOR, di pasar musik Jepang. Keduanya berhasil mendapatkan sertifikasi resmi dari Recording Industry Association of Japan (RIAJ) melalui mini album terbaru masing-masing.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa karya musik mereka mendapat sambutan kuat dari penggemar di Negeri Sakura, bahkan untuk album yang dirilis dalam bahasa Korea.

Menurut laporan Soompi, mini album Korea terbaru &TEAM bertajuk “Mark on Me” berhasil memperoleh sertifikasi double platinum.

Status tersebut diberikan setelah jumlah pengiriman album di Jepang melampaui 500.000 unit. Angka ini menjadi pencapaian besar bagi grup tersebut sekaligus memperkuat posisinya di industri musik Jepang.

BOYNEXTDOOR juga membawa pulang kabar menggembirakan. Mini album Korea mereka yang berjudul “The Action” resmi mendapatkan sertifikasi platinum setelah jumlah pengirimannya di Jepang melewati 250.000 unit. Keberhasilan ini membuat kedua grup sama-sama masuk dalam daftar penerima sertifikasi terbaru RIAJ.

RIAJ memiliki standar khusus dalam memberikan pengakuan terhadap pencapaian album. Berdasarkan ketentuannya, album memperoleh sertifikasi gold setelah pengiriman mencapai 100.000 unit, sedangkan platinum diberikan untuk pengiriman sebanyak 250.000 unit. Adapun kategori double platinum diberikan ketika jumlah pengiriman menembus 500.000 unit.

Menariknya, pencapaian tersebut diraih melalui album berbahasa Korea, bukan hanya rilisan khusus pasar Jepang.

Hal ini memperlihatkan jangkauan musik &TEAM dan BOYNEXTDOOR yang semakin luas. Keduanya mampu menarik perhatian pendengar Jepang melalui karya yang tetap mempertahankan identitas musik mereka.

Sertifikasi ini menjadi tambahan pencapaian penting bagi perjalanan karier kedua grup. &TEAM sukses membawa “Mark on Me” ke level double platinum, sementara BOYNEXTDOOR membuktikan kekuatan “The Action” melalui sertifikasi platinum.