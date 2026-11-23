JawaPos.com - Kebiasaan sejumlah aktor muda yang lebih memilih menunggu di dalam mobil selama proses syuting menuai kritik dari aktris senior Bae Jong Ok.

Pernyataannya langsung menarik perhatian publik karena di saat bersamaan, kebiasaan Song Hye Kyo yang dikenal aktif berada di lokasi pengambilan gambar kembali menjadi perbincangan.

Dua aktris lintas generasi ini memperlihatkan pandangan berbeda mengenai pentingnya kehadiran dan keterlibatan seorang pemain di lokasi syuting.

Menurut laporan Zapzee, Bae Jong Ok menyampaikan kritik tersebut ketika menghadiri pemutaran pers film My Home di CGV Yongsan I’Park Mall, Seoul, pada 18 November.

Ia mengaku merasa frustrasi melihat beberapa aktor muda yang terus berada di dalam van hingga dipanggil untuk menjalani adegan. Bahkan, ia sempat mempertanyakan apa yang membuat mereka begitu betah berada di kendaraan selama menunggu giliran syuting.

Bagi Bae Jong Ok, lokasi syuting bukan sekadar tempat untuk datang ketika kamera mulai merekam. Ia justru memilih menghabiskan waktu di dalam set, termasuk duduk di sofa atau berbaring di tempat tidur yang digunakan karakternya dalam film.

Menurutnya, kebiasaan tersebut membantunya memahami suasana dan kehidupan tokoh yang diperankan. Ia ingin merasakan langsung lingkungan tempat karakternya tinggal agar mampu menghadirkan emosi yang lebih alami ketika berakting.

Pernyataan Bae kemudian mengingatkan publik pada cerita Song Hye Kyo ketika tampil di YouTube DdeunDdeun pada 14 November 2026.

Dalam kesempatan tersebut, pemeran drama The Glory itu mengungkapkan bahwa dirinya selalu langsung keluar dari mobil begitu tiba di lokasi syuting.

Ia biasanya menuju monitor untuk menyaksikan adegan aktor lain atau mengobrol bersama sutradara dan kru produksi. Baginya, hanya duduk diam di dalam mobil terasa membosankan.

Kebiasaan Song Hye Kyo tersebut terkadang justru membuat kru merasa sedikit kerepotan. Ia bercerita bahwa awalnya para staf membiarkannya berada di lokasi, tetapi lama-kelamaan mereka justru meminta sang aktris untuk tetap berada di dalam mobil.

Kehadirannya yang terlalu aktif membuat kru harus memperhatikan keberadaannya, bahkan ia dan Gong Yoo disebut sering langsung berdiri ketika mendengar seseorang memanggil orang lain.

Kedua cerita tersebut kemudian memicu diskusi warganet mengenai profesionalisme dan etos kerja di industri hiburan Korea Selatan.

Banyak yang memuji dedikasi Bae Jong Ok dan Song Hye Kyo karena tetap menunjukkan keterlibatan tinggi meskipun sudah memiliki pengalaman panjang.

Bae sendiri turut memberikan apresiasi kepada aktor muda Jang Gyu Ri dan Kim Min Chul yang dinilainya aktif menghabiskan waktu di lokasi syuting film My Home.