JawaPos.com - Seungri kembali jadi sorotan setelah tertangkap kamera tiba di Bandara Internasional Incheon bersama istrinya yang sedang mengandung.

Momen kepulangan dari Hong Kong pada 18 November 2026 tersebut menarik perhatian publik karena Seungri terlihat berusaha menjaga privasi sang istri dari sorotan kamera wartawan.

Ia bahkan secara langsung meminta awak media menghentikan pengambilan gambar ketika keduanya berjalan melewati terminal kedatangan.

Menurut laporan Zapzee, Seungri tampil dengan pakaian sederhana berupa kupluk hitam, hoodie abu-abu, dan masker biru muda untuk menutupi wajahnya.

Ia terlihat membawa sejumlah koper milik mereka, sementara sang istri yang bukan berasal dari kalangan selebriti mengenakan pakaian serba putih. Perempuan berusia 20-an tersebut juga tampak memegang jaket tebal di bagian depan perutnya yang mulai membesar.

Ketika berjalan di area bandara, Seungri terlihat sedikit berada di depan istrinya sambil memperhatikan situasi sekitar. Ia kemudian meminta para wartawan untuk tidak lagi merekam mereka dengan mengatakan, “Cukup sampai di sini, tolong.”

Sikap tersebut menjadi perhatian karena Seungri tampak berusaha menghindarkan istrinya dari sorotan publik, terutama menjelang kelahiran anak pertama mereka.

Kabar mengenai kehidupan rumah tangga Seungri sebelumnya juga sempat mencuat ke publik. Ia dilaporkan telah mendaftarkan pernikahan secara resmi dengan seorang perempuan nonselebriti.

Keduanya dikabarkan tengah menantikan kelahiran bayi laki-laki pada Januari 2027. Pasangan tersebut disebut sudah menyiapkan tempat tinggal di kawasan Gangnam, Seoul, dan saat ini memprioritaskan persiapan menyambut anggota keluarga baru. Mereka juga dikabarkan mempertimbangkan untuk menggelar upacara pernikahan pada waktu berikutnya.

Kabar Seungri akan menjadi seorang ayah sebelumnya muncul bersamaan dengan pemberitaan mengenai laporan dugaan penyerangan terhadap dirinya.

Dalam kasus yang disebut terjadi di sebuah restoran kawasan Gangnam pada Agustus 2026, Seungri dituduh mengancam dan menyerang pelanggan lain menggunakan botol soju.

Pihak perwakilannya mengakui bahwa ia sempat mengambil botol tersebut, tetapi membantah telah mengayunkan atau memukul korban. Mereka juga menyangkal tuduhan bahwa Seungri melibatkan anggota kelompok kriminal untuk mengintimidasi pelapor.

Seungri memulai debutnya bersama BIGBANG pada 2006 sebelum meninggalkan grup dan mengumumkan pengunduran dirinya dari industri hiburan pada 2019 di tengah skandal Burning Sun.

Ia kemudian dijatuhi hukuman 18 bulan penjara atas sembilan dakwaan pidana, termasuk perantaraan prostitusi dan perjudian ilegal.