JawaPos.com - RIIZE tengah menjadi perbincangan setelah sebuah video memperlihatkan seorang perempuan didorong dengan keras oleh pria yang diduga merupakan manajer grup tersebut.

Insiden itu terjadi di Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan, ketika para anggota RIIZE hendak bertolak ke Amerika Serikat.

Rekaman yang menyebar di media sosial langsung memicu perdebatan mengenai batas tindakan petugas keamanan dalam melindungi idol dari kerumunan penggemar.

Menurut laporan Zapzee, kejadian berlangsung di Terminal 2 Bandara Incheon. Saat itu, para anggota RIIZE berjalan melewati area keberangkatan yang dipenuhi orang-orang yang mengarahkan kamera ponsel kepada mereka.

Dalam video yang beredar, seorang perempuan mengenakan topi dan masker terlihat mendekat sambil mengarahkan ponselnya ke arah Wonbin.

Tak lama kemudian, seorang pria yang diduga manajer RIIZE mendorong lengannya dengan kuat hingga perempuan tersebut kehilangan keseimbangan dan terbentur struktur di dekatnya.

Rekaman tersebut memancing reaksi keras warganet. Sebagian pengguna media sosial menilai tindakan fisik tersebut terlalu berlebihan, terlebih kejadian berlangsung di area publik yang juga digunakan penumpang lain.

Mereka mempertanyakan apakah penggunaan tenaga sebesar itu memang diperlukan untuk mengendalikan situasi.

Namun, ada pula yang membela petugas tersebut dengan menyoroti perilaku penggemar yang dianggap terlalu dekat dengan anggota grup dan mengarahkan kamera hingga ke wajah idol.

Perdebatan kemudian meluas menjadi persoalan keamanan selebritas di bandara. Fenomena penggemar yang mengikuti jadwal penerbangan idol atau berusaha mengambil gambar dari jarak sangat dekat kerap menimbulkan kerumunan dan mengganggu kenyamanan penumpang biasa.

Di sisi lain, tindakan pengamanan yang menggunakan kekuatan fisik juga dinilai perlu memiliki batas agar tidak membahayakan orang lain. Insiden RIIZE pun kembali mengangkat pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab ketika situasi seperti ini terjadi.

Kontroversi tersebut bukan pertama kalinya muncul. Pada Juli 2026, anggota Sungchan juga sempat menjadi sorotan setelah rekaman memperlihatkan dirinya menggunakan siku untuk menjauhkan seorang penggemar yang mendekatkan ponsel ke wajahnya saat keberangkatan ke Jepang.

Peristiwa itu sebelumnya juga memunculkan pendapat berbeda antara mereka yang memahami kebutuhan idol menjaga jarak dan pihak yang menilai respons tersebut terlalu keras.

Hingga pemberitaan ini diterbitkan, belum ada laporan resmi mengenai penyelidikan polisi atas insiden di Bandara Incheon tersebut. Identitas pria yang mendorong perempuan itu juga masih disebut sebagai dugaan, bukan konfirmasi resmi.