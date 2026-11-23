JawaPos.com - Popularitas Grand Theft Auto atau GTA kembali memunculkan pertanyaan besar di kalangan penggemar: apakah permainan legendaris tersebut suatu hari akan diadaptasi menjadi film atau serial televisi?

Di tengah meningkatnya tren adaptasi video game ke layar lebar, peluang tersebut ternyata belum sepenuhnya tertutup. Namun, perusahaan pemilik Rockstar Games menegaskan bahwa mereka tidak ingin terburu-buru membawa dunia GTA ke Hollywood.

Menurut laporan Variety, CEO Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, kembali membahas kemungkinan adaptasi film dan televisi berdasarkan properti intelektual perusahaan.

Dalam wawancara di program The David Rubenstein Show pada 12 November, ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya akan mempertimbangkan proyek semacam itu apabila tim kreatif benar-benar memiliki ketertarikan dan yakin hasilnya dapat memberikan pengalaman menyenangkan bagi para penggemar.

Zelnick menegaskan bahwa Take-Two sangat berhati-hati dalam memperluas sebuah ke media lain. Menurutnya, membuat film atau serial berdasarkan video game bukan keputusan sederhana karena selalu ada risiko kegagalan.

Ia juga menilai bahwa sebuah adaptasi harus memiliki alasan kreatif yang kuat, bukan sekadar memanfaatkan popularitas permainan untuk memperoleh keuntungan tambahan.

Karena itu, perusahaan memilih bersikap sangat selektif dalam menentukan mitra maupun proyek yang akan dikerjakan.

Sikap tersebut sekaligus menjelaskan mengapa GTA belum pernah mendapatkan adaptasi resmi yang diproduksi bersama Rockstar Games.

Yang pertama kali hadir pada 1997 ini dikenal melalui cerita kriminal, karakter kompleks, kebebasan menjelajahi dunia terbuka, dan berbagai aktivitas yang dapat dipilih pemain.

Mengubah pengalaman interaktif tersebut menjadi film tentu bukan perkara mudah karena penonton hanya akan mengikuti satu alur cerita, berbeda dengan pemain yang memiliki kebebasan menentukan perjalanan karakter.

Kekhawatiran terhadap kendali kreatif juga pernah disampaikan mantan salah satu pendiri Rockstar Games, Dan Houser. Dalam wawancara pada 2024, ia menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai adaptasi permainan Rockstar sebelumnya tidak cukup meyakinkan.

Kekhawatiran terhadap campur tangan pihak luar dan kemungkinan rusaknya reputasi menjadi salah satu alasan mengapa proyek tersebut tidak pernah benar-benar terwujud.

Pernyataan terbaru Zelnick memberikan sedikit harapan bagi penggemar yang ingin melihat dunia GTA hadir di layar lebar. Ia tidak menutup kemungkinan adaptasi film maupun serial televisi, tetapi menegaskan bahwa proyek tersebut harus memiliki kualitas kreatif yang benar-benar layak.