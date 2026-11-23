JawaPos.com - Chris Pratt menyiapkan petualangan besar melalui proyek film fiksi ilmiah terbaru berjudul The Traveler. Bintang Guardians of the Galaxy tersebut dipastikan akan menjadi pemeran utama dalam film adaptasi novel karya Joseph Eckert.

Proyek ini sekaligus menandai kerja sama baru Pratt dengan Paramount Pictures melalui kesepakatan produksi berdurasi tiga tahun.

Menurut laporan Variety, kesepakatan tersebut dijalankan melalui perusahaan produksi milik Pratt, Indivisible Productions.

Dalam perjanjian first-look ini, Paramount mendapatkan kesempatan pertama untuk mempertimbangkan proyek-proyek film yang dikembangkan oleh perusahaan tersebut.

Pratt juga berpeluang menjadi pemeran dalam sejumlah proyek yang dipilih selama masa kerja sama berlangsung.

Film The Traveler mengangkat kisah seorang pria yang secara tidak terduga harus menjalani perjalanan melintasi waktu bersama perjalanan hidup putranya.

Cerita berpusat pada hubungan ayah dan anak yang tetap terikat meskipun terpisah oleh rentang waktu hingga ribuan tahun. Dengan perpaduan petualangan, drama keluarga, harapan, dan unsur fiksi ilmiah, film ini berpotensi menghadirkan cerita emosional di balik konsep perjalanan waktu.

Proyek tersebut akan disutradarai oleh Zach Lipovsky dan Adam Stein, duo sineas yang dikenal melalui film Final Destination Bloodlines. Sementara itu, naskahnya ditulis Justin Rhodes, dengan Adam Rosenberg dan Jules Daly bertindak sebagai produser.

Kombinasi cerita keluarga dan petualangan futuristis diharapkan memberikan warna berbeda dalam filmografi Chris Pratt.

Selain The Traveler, kerja sama Pratt dengan Paramount juga mencakup proyek film berjudul Miami Heat. Film yang ditulis Brad Copeland tersebut akan dibintangi sekaligus diproduseri oleh Pratt bersama Hutch Parker.

Keterlibatan langsung sang aktor di balik layar menunjukkan bahwa kesepakatan ini bukan sekadar kerja sama untuk tampil di depan kamera, tetapi juga membuka ruang lebih besar bagi dirinya dalam mengembangkan proyek perfilman.

Kesepakatan baru ini menjadi langkah penting bagi karier Chris Pratt yang telah membintangi berbagai kerjasama sukses, termasuk Jurassic World, Guardians of the Galaxy, dan film animasi The Super Mario Bros..