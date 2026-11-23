JawaPos.com - Robert Pattinson mendapatkan sambutan hangat dari aktor senior Pierce Brosnan setelah resmi terpilih sebagai pemeran James Bond terbaru.

Mantan pemeran agen 007 tersebut secara terbuka memberikan dukungan kepada bintang The Batman itu melalui unggahan media sosial. Ucapan tersebut sekaligus menjadi momen istimewa karena keduanya pernah bekerja bersama dalam film Remember Me yang dirilis pada 2010.

Menurut laporan Variety, Brosnan mengunggah foto Robert Pattinson dengan penampilan khas James Bond disertai pesan penuh apresiasi. Ia menyambut Pattinson ke dalam dunia 007 dan meyakini aktor berusia 40 tahun tersebut akan membawakan karakter ikonik itu dengan sangat baik.

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Brosnan juga mengenang pengalaman bekerja bersama dalam Remember Me serta mengaku senang menyaksikan perkembangan karier Pattinson selama bertahun-tahun.

Brosnan menuliskan bahwa Pattinson akan menjadi sosok yang mengesankan sebagai James Bond. Ia juga memberikan dorongan singkat, “Enjoy the ride,” sebagai pesan agar Pattinson menikmati perjalanan barunya memerankan salah satu karakter paling terkenal dalam sejarah perfilman.

Dukungan tersebut memperlihatkan hubungan baik antara keduanya meskipun kini Pattinson akan mengambil alih peran yang pernah dimainkan Brosnan.

Robert Pattinson sendiri resmi diumumkan sebagai James Bond berikutnya oleh Amazon MGM Studios pada 16 November 2026. Ia akan menggantikan Daniel Craig, yang terakhir kali tampil sebagai agen rahasia Inggris tersebut dalam No Time to Die pada 2021.

Penunjukan Pattinson sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai aktor yang akan meneruskan warisan karakter ciptaan Ian Fleming itu.

Film James Bond terbaru nantinya akan disutradarai Denis Villeneuve, sineas di balik Dune dan Blade Runner 2049. Sementara naskahnya ditulis oleh Steven Knight, kreator serial Peaky Blinders.

Proyek ini akan menjadi film ke-26 dalam kerjasama James Bond dan menandai babak baru setelah Amazon MGM mengambil alih kendali kreatif atas franchise tersebut.

Pattinson kini menghadapi tantangan besar untuk memberikan interpretasi baru terhadap karakter James Bond yang sebelumnya diperankan oleh aktor legendaris seperti Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, dan Daniel Craig.