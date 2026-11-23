JawaPos.com - Setelah Robert Pattinson diperkenalkan sebagai pemeran James Bond terbaru, perhatian penggemar kini mulai beralih pada satu elemen ikonik lainnya: lagu tema film 007.

Soundtrack pembuka James Bond selama ini dikenal sebagai bagian penting yang membangun suasana misterius, elegan, sekaligus penuh ketegangan. Tak heran jika pemilihan penyanyinya selalu menjadi perbincangan tersendiri sebelum sebuah film dirilis.

Dalam daftar yang dirilis pada 18 November 2026, Variety mengajukan 16 nama musisi yang dinilai berpotensi mengisi lagu tema petualangan perdana Pattinson sebagai agen rahasia Inggris.

Daftar tersebut bukan pengumuman resmi dari pihak produksi, melainkan pilihan dan prediksi editorial yang menghadirkan sejumlah bintang dari berbagai genre musik.

Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Taylor Swift. Dengan kemampuan menulis lagu bernuansa emosional dan dramatis, Swift dinilai bisa menghadirkan komposisi yang memadukan romansa, intrik, serta ketegangan khas James Bond.

Selain itu, Lady Gaga juga masuk dalam daftar berkat pengalaman menggarap musik untuk film dan kemampuan vokalnya yang fleksibel, mulai dari jazz hingga balada megah.

Lana Del Rey menjadi kandidat menarik lainnya karena gaya musiknya yang sinematik dan identik dengan atmosfer misterius. Ia bahkan pernah menulis lagu berjudul “24” untuk film Spectre, meskipun akhirnya soundtrack utama film tersebut dibawakan Sam Smith melalui “Writing's on the Wall”.

Nama Raye juga dinilai cocok berkat karakter vokalnya yang kuat dan nuansa musik klasik yang dapat menghidupkan kembali kemegahan lagu-lagu Bond terdahulu.

Daftar tersebut turut menghadirkan Céline Dion, Cynthia Erivo, Rosalía, Bad Bunny, Harry Styles, Suki Waterhouse, Marc Anthony, hingga Sienna Spiro. Masing-masing memiliki karakter musik berbeda yang berpotensi memberikan warna baru untuk kerjasama tersebut.

Menariknya, Suki Waterhouse juga menjadi pilihan yang cukup unik karena ia merupakan pasangan Robert Pattinson di kehidupan nyata.

Meski deretan nama tersebut memancing antusiasme, belum ada penyanyi yang diumumkan secara resmi untuk mengisi soundtrack James Bond terbaru.

Dengan Pattinson memasuki era baru sebagai 007 dan Denis Villeneuve dipercaya menyutradarai filmnya, pemilihan lagu tema diperkirakan akan menjadi salah satu keputusan kreatif yang paling dinantikan.