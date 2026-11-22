JawaPos.com - Robert Pattinson bukan hanya menjadi perbincangan setelah diumumkan sebagai pemeran James Bond terbaru, tetapi juga menjadi sasaran lelucon dari pemerintah Inggris.

Melalui unggahan media sosial, pemerintah negara tersebut ikut meramaikan candaan warganet yang menyebut sang aktor seolah-olah ingin mengambil semua pekerjaan di industri hiburan.

Aksi jenaka itu sekaligus dimanfaatkan untuk mempromosikan program penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda.

Menurut laporan Variety, akun resmi pemerintah Inggris mengunggah foto Pattinson dengan penampilan khas James Bond.

Foto tersebut disertai tulisan yang berbunyi, “Robert Pattinson to apply for all 90,000 jobs created for young people through youth employment scheme.”

Kalimat tersebut menggambarkan seolah-olah aktor berusia 40 tahun itu berniat melamar seluruh 90 ribu pekerjaan yang disiapkan melalui program ketenagakerjaan anak muda.

Candaan tersebut muncul karena jadwal dan deretan proyek Pattinson belakangan terlihat sangat padat. Selain kini dipercaya menjadi agen rahasia 007, ia juga dikenal sebagai Batman dalam semesta DC.

Namanya turut terlibat dalam sejumlah proyek film besar, termasuk The Odyssey, Primetime, dan Dune: Part Three. Banyak pengguna media sosial kemudian bercanda bahwa hampir tidak ada pekerjaan yang luput dari jangkauan aktor tersebut.

Unggahan pemerintah Inggris itu sekaligus memperkenalkan Youth Employment Scheme, sebuah inisiatif yang ditujukan untuk membantu lebih dari 90 ribu anak muda di Inggris memperoleh pekerjaan.

Alih-alih menggunakan pendekatan promosi yang sepenuhnya formal, akun tersebut memilih memanfaatkan popularitas Pattinson dan tren lelucon yang sedang ramai untuk menarik perhatian publik.

Candaan tentang Pattinson yang mengambil pekerjaan orang lain sebenarnya bukan hal baru. Dalam wawancara bersama Vanity Fair pada 2025, ia pernah melontarkan komentar bercanda mengenai keinginannya kembali memerankan karakter berusia 17 tahun.

Saat ditanya tentang kemungkinan kembali ke Twilight, ia mengatakan suka mengambil pekerjaan aktor yang lebih muda. Pernyataan lama itu kembali ramai dibicarakan setelah kabar penunjukannya sebagai James Bond.

Terlepas dari berbagai meme yang beredar, penunjukan Pattinson sebagai James Bond menjadi babak penting dalam perjalanan kariernya. Ia akan menggantikan Daniel Craig dalam film terbaru yang disutradarai Denis Villeneuve dengan naskah garapan Steven Knight.