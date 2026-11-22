JawaPos.com - Kabar menggembirakan bagi penggemar Marvel Cinematic Universe (MCU). Film Spider-Man: Brand New Day yang dibintangi Tom Holland kembali menghiasi layar bioskop dengan versi lebih panjang.

Penayangan ulang ini membawa sejumlah adegan tambahan yang sebelumnya tidak masuk dalam versi reguler, termasuk kemunculan Rosario Dawson sebagai Claire Temple, karakter yang sudah dikenal melalui serial Marvel di Netflix.

Menurut laporan Deadline, Sony Pictures telah menetapkan 4 Desember 2026 sebagai tanggal perilisan ulang film tersebut di Amerika Serikat. Versi terbaru ini diberi judul unik Spider-Man: [Brand New] Brand New Day.

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Selain menghadirkan cuplikan yang sebelumnya dihapus, pihak studio juga menjanjikan beberapa kejutan tambahan untuk penonton. Tiket penayangan ulang dijadwalkan mulai tersedia pada 19 November 2026.

Kembalinya Rosario Dawson menjadi salah satu daya tarik terbesar dalam versi extended cut ini. Ia kembali memerankan Claire Temple, seorang perawat yang dikenal membantu sejumlah pahlawan super ketika mengalami luka serius.

Karakter tersebut sebelumnya muncul dalam serial Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, dan The Defenders. Kehadirannya di film Spider-Man juga menjadi momen penting karena memperluas keterlibatan Claire dalam semesta perfilman MCU.

Adegan Claire Temple sebenarnya sudah direkam untuk Spider-Man: Brand New Day, tetapi akhirnya dipotong karena pertimbangan durasi dan alur cerita.

Dalam versi awal, karakter tersebut direncanakan membantu Peter Parker setelah mengalami luka akibat pertemuannya dengan Scorpion. Penulis film Chris McKenna dan Erik Sommers sebelumnya juga mengungkap bahwa adegan Claire memang tidak masuk dalam versi bioskop pertama.

Selain mengembalikan adegan Rosario Dawson, Sony disebut menyiapkan beberapa materi tambahan yang belum diungkap secara terperinci.

Hal ini membuat penayangan ulang berpotensi menjadi kesempatan bagi penggemar untuk menemukan detail cerita yang sebelumnya tidak terlihat.

Jadwalnya juga cukup menarik karena film tersebut kembali ke bioskop hanya dua minggu sebelum Avengers: Doomsday dirilis pada 18 Desember 2026.

Dengan tambahan adegan dan kembalinya karakter Claire Temple, Spider-Man: [Brand New] Brand New Day menjadi salah satu penayangan ulang yang patut dinantikan penggemar Marvel.