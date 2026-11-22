JawaPos.com - Kasus kematian sutradara Korea Selatan Kim Chang Min akhirnya memasuki babak putusan pengadilan. Dua pria berusia 32 tahun yang terlibat dalam penganiayaan terhadap sang sutradara dijatuhi hukuman penjara masing-masing 12 tahun dan 3 tahun.

Putusan tersebut dibacakan pada Kamis, 19 November 2026, oleh majelis hakim Pengadilan Distrik Uijeongbu cabang Namyangju.

Menurut laporan Yonhap News, terdakwa Lee dijatuhi hukuman 12 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas pembunuhan.

Sementara itu, terdakwa Im menerima hukuman 3 tahun penjara karena dinyatakan bersalah atas penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Keduanya sebelumnya sama-sama didakwa dengan tuduhan pembunuhan, tetapi hakim menilai tingkat keterlibatan dan unsur pidana masing-masing berbeda.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa serangan Lee merupakan penyebab langsung kematian Kim Chang Min. Penganiayaan yang dilakukan secara berulang dan agresif dinilai menunjukkan tindakan kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa korban.

Hakim juga mempertimbangkan riwayat pelanggaran kekerasan yang pernah dilakukan Lee serta belum adanya pengampunan dari keluarga korban.

Berbeda dengan Lee, hakim menilai tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa tindakan Im mencekik leher korban menjadi penyebab kematian atau bahwa ia memiliki kesepakatan bersama untuk membunuh sang sutradara.

Meski demikian, Im tetap dinilai melakukan tindakan serius karena tidak berusaha menghentikan serangan Lee maupun memberikan upaya pemulihan kepada keluarga korban.

Selain hukuman penjara, kedua terdakwa juga dikenai larangan bekerja di lembaga terkait penyandang disabilitas selama masing-masing 10 dan 5 tahun.

Peristiwa tragis tersebut bermula pada dini hari 20 Oktober 2025 di sebuah restoran di Guri, Provinsi Gyeonggi. Perselisihan mengenai kebisingan berujung pada kekerasan ketika Kim dibawa keluar menuju sebuah gang dan dipukuli menggunakan tangan serta kaki.

Putra Kim yang memiliki disabilitas perkembangan berada di lokasi dan menyaksikan langsung penganiayaan tersebut, sehingga kedua terdakwa juga menghadapi dakwaan terkait kekerasan emosional terhadap anak itu.

Setelah dianiaya, Kim kehilangan kesadaran dan dilarikan ke rumah sakit oleh petugas darurat. Namun, ia tidak pernah sadar kembali dan dinyatakan mengalami mati otak 17 hari kemudian.