JawaPos.com - Yang Hong Won jadi sorotan publik setelah mengunggah video kontroversial di media sosial. Kali ini, ia memperlihatkan aktivitas saat mengemudikan mobil mewah sambil merokok, disertai tulisan bernada kasar yang langsung menarik perhatian warganet.

Unggahan tersebut muncul ketika namanya masih ramai diperbincangkan akibat dugaan perselingkuhan yang mencuat tidak lama setelah pernikahannya.

Menurut laporan Sports Chosun, Yang Hong Won membagikan video melalui akun media sosialnya sehari sebelumnya. Dalam unggahan itu, ia menuliskan kalimat, “CEO Yang is heading to work.

You f***ers.” Ia terlihat berada di dalam mobil impor dan merokok sambil memegang kemudi. Sikapnya tersebut kembali memancing beragam reaksi di tengah kontroversi kehidupan pribadinya.

Sebelumnya, pada 17 November, rapper tersebut juga mengunggah pesan misterius yang berbunyi, “No one will know what it feels like to lose your family.”

Unggahan itu sekaligus mempromosikan lagu terbarunya berjudul EDENMATE+. Sejumlah bagian liriknya mengangkat tema kehilangan, kesendirian, dan hubungan yang harus ditinggalkan.

Meski demikian, belum ada konfirmasi bahwa pesan maupun lirik tersebut secara langsung berkaitan dengan persoalan rumah tangganya.

Kontroversi Yang Hong Won bermula pada 23 Oktober 2026, lima hari setelah ia menggelar pernikahan dengan model Won Hyun Joo.

Seorang pria yang mengaku mengenal sang rapper menuduhnya pergi ke motel bersama perempuan lain beberapa minggu sebelum pernikahan.

Pihak agensi, AP Alchemy, membenarkan bahwa Yang Hong Won memang berada di motel bersama perempuan tersebut, tetapi membantah adanya perilaku romantis atau hubungan intim. Agensi juga mengeklaim bahwa pihak yang menyebarkan tuduhan telah berusaha melakukan pemerasan.

Yang Hong Won dan perempuan yang disebut dalam tuduhan tersebut dilaporkan mengambil langkah hukum terhadap pelapor.

Keduanya mengajukan pengaduan terkait dugaan pemerasan, pelanggaran undang-undang anti-penguntitan, serta pencemaran nama baik melalui informasi palsu.

Di sisi lain, perubahan aktivitas media sosial Yang Hong Won dan Won Hyun Joo, termasuk penghapusan foto serta saling berhenti mengikuti akun, turut memunculkan spekulasi mengenai hubungan mereka. Namun, perubahan tersebut belum cukup untuk memastikan kondisi rumah tangga keduanya.

Kini, unggahan terbaru Yang Hong Won kembali memperpanjang perbincangan publik. Selain kontroversi video dan pesan media sosial, lagu-lagu barunya juga menjadi bahan interpretasi warganet yang mencoba menghubungkannya dengan persoalan pribadi sang rapper.