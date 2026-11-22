JawaPos.com - Pengacara Sunan Kalijaga kembali mengungkap alasan di balik keputusannya mundur sebagai kuasa hukum Erin, mantan istri Andre Taulany. Keputusan tersebut ternyata tidak hanya berkaitan dengan persoalan komunikasi, tetapi juga adanya perbedaan pandangan mengenai pendampingan hukum yang telah disiapkan.

Sunan menjelaskan, salah satu persoalan yang muncul adalah miskomunikasi terkait tim kuasa hukum yang ingin dia hadirkan untuk mendampingi Erin dalam menghadapi perkara hukumnya.

Dia mengaku telah menyiapkan pengacara perempuan untuk membantu Erin. Pengacara tersebut disebut tidak akan meminta tambahan biaya jasa hukum ke Erin karena sudah menjadi bagian dari tanggung jawab Sunan.

"Kami ada miskomunikasi yang di mana saya menyiapkan tim kuasa hukum perempuan yang di mana tidak minta imbalan jasa atau jasa hukum atau bayaran lagi ya," ujar Sunan Kalijaga.

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Penyediaan pengacara perempuan dengan harapan Erin bisa lebih terbuka. Ini merupakan bentuk tanggung jawabnya dalam memberikan pendampingan hukum kepada Erin. Namun sayangnya, rencana tersebut rupanya tidak mendapatkan respons yang diharapkan.

Erin tidak menerima skema pendampingan pengacara perempuan yang telah disiapkan. Situasi itu membuat keduanya tidak menemukan jalan keluar sehingga hubungan profesional antara Sunan Kalijaga dan Erin harus diakhiri melalui pencabutan kuasa hukum.

"Mbak Erin tidak terima ya sudah jadinya selesai, tidak bisa dicarikan solusinya. Sehingga, mau nggak mau jalannya harus putus kuasa," tuturnya.

Di luar persoalan tersebut, Sunan Kalijaga juga menyampaikan pesan kepada masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum dan menggunakan jasa pengacara.

Dia mengingatkan pentingnya keterbukaan antara klien dan kuasa hukum sejak awal proses pendampingan hukum. Menurutnya, klien harus menyampaikan seluruh informasi yang berkaitan dengan perkara secara jujur dan transparan.

"Kalau kalian menggunakan jasa hukum, katakan seada-adanya, sejujurnya, setransparan mungkin (terkait perkara). Kenapa? Untuk pembelaan kita ke depan," kata Sunan.

Sunan menilai, informasi yang tidak disampaikan sejak awal justru berpotensi menyulitkan proses pembelaan ketika perkara sudah berjalan.

Sebab, strategi hukum yang disusun pengacara sangat bergantung pada kelengkapan informasi dan fakta yang diberikan oleh klien. Apabila kemudian muncul fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui kuasa hukum, hal tersebut bisa memengaruhi arah pembelaan.