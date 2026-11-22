JawaPos.com - Perseteruan di ranah hukum yang menjerat Rien Wartia Trigina alias Erin dengan mantan asisten rumah tangganya bernama Herawati kembali menjadi sorotan publik. Bukan hanya soal Erin ditetapkan sebagai tersangka dan 2 kali tidak memenuhi panggilan, Erin disorot publik luas karena dua kali ditinggalkan pengacaranya.

Setelah sebelumnya ditinggalkan pengacara Sunan Kalijaga dan tim, Erin juga ditinggalkan oleh tim kuasa hukum Ramzy Sungkar dkk.

Sunan Kalijaga mengungkapkan sejumlah hal terkait kerja sama profesional antara pihaknya dengan Erin, termasuk soal honor pengacara yang diterimanya selama mendampingi mantan istri Andre Taulany tersebut.

Sunan Kalijaga secara terbuka mengaku menerima bayaran mencapai ratusan juta rupiah ketika dipercaya menjadi pengacara Erin. Namun, setelah memutuskan mundur sebagai kuasa hukum, dia mengembalikan sebagian uang tersebut karena masih ada pekerjaan yang belum diselesaikannya.

Menurut Sunan, honor yang diterimanya merupakan pembayaran atas sejumlah pekerjaan hukum yang telah dijalankan. Mulai dari mendampingi Erin saat menggelar konferensi pers, membuat laporan polisi, hingga menangani berbagai keperluan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dia juga menyebut kesepakatan awal dengan Erin mencakup pendampingan hukum sampai proses persidangan di pengadilan. Akan tetapi, tugas tersebut belum sempat dilaksanakan karena dirinya lebih dahulu memutuskan mengakhiri kerja sama.

"Kayak kemarin kan saya dibayar ratusan juta sama Mbak Erin. Itu karena saya harus mendampingi pada saat jumpa pers, saya harus mendampingi pada saat membuat laporan polisi. Lalu saya juga mendampingi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kasusnya itu, termasuk jasa hukum saya mendampingi pada saat proses persidangan nantinya," ujar Sunan Kalijaga.

Dia menegaskan, uang yang dikembalikan merupakan bagian dari honorarium untuk pekerjaan yang belum dikerjakannya. Sementara itu, pembayaran atas jasa hukum yang sudah ditunaikan tetap menjadi haknya sebagai pengacara.

Sunan mengaku tidak ingin menerima bayaran untuk pekerjaan yang pada akhirnya tidak bisa dia jalankan. Karena itu, dia memilih mengembalikan sebagian lawyer fee setelah memutuskan mundur sebagai perkara Erin.

"Ketika pada saat itu semua pekerjaan saya sudah saya selesaikan dan ada satu pekerjaan yang belum saya selesaikan yaitu pada saat kesepakatan kami adalah mendampingi Mbak Erin di persidangan, maka saya kembalikan uang jasa yang belum saya kerjakan," tuturnya.

Sunan menjelaskan bahwa seorang advokat memiliki hak untuk mengundurkan diri apabila sudah tidak terdapat kesesuaian atau kesepahaman dengan kliennya.