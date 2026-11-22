JawaPos.com - Agustinus Nahak memberikan dukungan moral kepada Rien Wartia Trigina alias Erin yang kini berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan.

Mantan pengacara Erin tersebut mengingatkan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta membuktikan bahwa orang itu bersalah.

Menurut Agustinus, status tersangka merupakan bagian dari tahapan awal dalam proses penegakan hukum. Karena itu, masyarakat tidak seharusnya terburu-buru memberikan penilaian sebelum perkaranya diperiksa dan diputus melalui proses peradilan.

Ia menegaskan, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum.

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"Penetapan tersangka itu adalah tahap awal proses hukum. Jadi bukan vonis sudah bersalah. Secara hukum, Erin sebagai tersangka itu belum tentu dinyatakan bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Agustinus Nahak.

Dia menjelaskan, penetapan tersangka merupakan langkah aparat penegak hukum untuk memproses dugaan tindak pidana. Namun, proses tersebut masih harus berlanjut melalui tahapan hukum berikutnya untuk membuktikan apakah seseorang benar-benar melakukan perbuatan yang disangkakan.

Ia pun meminta masyarakat untuk tetap menghormati prinsip praduga tak bersalah dalam menyikapi kasus yang menjerat mantan istri Andre Taulany tersebut.

"Jadi, penetapan tersangka itu hanya langkah aparat penegak hukum untuk memproses perbuatan pidana. Perlu saya tegaskan lagi bahwa masyarakat harus menghormati prinsip praduga tak bersalah," ujarnya.

Praduga tak bersalah merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Prinsip ini menempatkan seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana tetap dianggap tidak bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya dan berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, status tersangka tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang telah melakukan tindak pidana. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

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