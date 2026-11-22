JawaPos.com - Keputusan Ramzy Sungkar bersama tim untuk mundur dalam memberikan pendampingan hukum terhadap Erin, mantan istri Andre Taulany, menjadi sorotan. Apalagi, keputusan tersebut diambil setelah Erin ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap eks ART bernama Herawati.

Menanggapi persoalan itu, Agustinus Nahak yang sebelumnya pernah menjadi kuasa hukum Erin memberikan pandangannya. Ia menegaskan bahwa keputusan seorang advokat untuk mengundurkan diri dari memberikan pendampingan terhadap klien bukanlah tindakan yang melanggar kode etik profesi.

Menurut Agustinus, pengunduran diri kuasa hukum merupakan hal yang diperbolehkan secara hukum. Namun, ada prosedur dan tanggung jawab profesional yang tetap harus diperhatikan oleh advokat sebelum mengakhiri hubungan dengan kliennya.

"Mundurnya kuasa hukum itu adalah sesuatu yang diperbolehkan secara hukum. Namun dalam pengunduran diri itu kan pasti ada sebab akibat," kata Agustinus.

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Ia mengingatkan, keputusan mundur sebaiknya tidak disampaikan secara mendadak. Sebab, klien membutuhkan waktu untuk mencari kuasa hukum pengganti agar proses pendampingan hukum tidak terganggu.

"Perlu ditegaskan lagi bahwa itu harus diberitahukan dari jauh hari, jangan dadakan. Karena klien, kalau PH-nya mundur, pasti dia akan mencari pengganti PH yang lain," ujarnya.

Agustinus menegaskan bahwa pengunduran diri advokat tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik profesi.

Ia menjelaskan, hubungan antara advokat dan klien pada dasarnya juga didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perjanjian pemberian jasa hukum biasanya terdapat klausul yang mengatur hak, kewajiban, serta ketentuan apabila salah satu pihak mengakhiri kerja sama.

"Di dalam Undang-Undang Advokat bahwa pengunduran diri seorang advokat tentunya tidak dapat dikatakan melanggar kode etik profesi advokat," jelasnya.

Menurut Agustinus, setiap penasihat hukum tentu memiliki pertimbangan tersendiri sebelum memutuskan mundur dari suatu perkara yang sedang ditanganinya. Alasan tersebut semestinya disampaikan kepada klien, baik melalui komunikasi secara langsung maupun pemberitahuan tertulis.

Kasus yang menjerat Erin bermula dari laporan polisi yang diajukan Herawati, mantan asisten rumah tangganya. Herawati melaporkan dugaan tindakan penganiayaan yang dialaminya saat masih bekerja di rumah Erin. Laporan dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa, 28 April 2026.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Penyidik mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait serta mendalami dugaan peristiwa yang dilaporkan Herawati.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Erin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap mantan ART-nya tersebut. Penetapan tersangka terhadap Erin pada 30 September 2026.

Pada 5 Oktober 2026, Erin seharusnya menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik sebagai tersangka. Namun, dia tidak hadir karena sedang berada di London, Inggris.