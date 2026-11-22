JawaPos.com - Kasus dugaan penganiayaan terhadap eks ART bernama Herawati yang menjerat Erin, mantan istri Andre Taulany, berpotensi memasuki babak baru. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan dua kali tidak memenuhi agenda pemeriksaan penyidik, Erin terancam dijemput paksa.

Pengacara Sunan Kalijaga menilai, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memiliki kewenangan untuk mengambil langkah tersebut apabila persyaratan hukumnya telah terpenuhi. Terlebih, jika seorang tersangka sudah dipanggil secara sah sebanyak dua kali tetapi tidak memenuhi panggilan.

"Kalau memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah dipanggil secara layak dan patut sudah dua kali, tidak menutup kemungkinan ya, bisa saja dijemput paksa," kata Sunan Kalijaga.

Menurut Sunan, ketentuan tersebut berlaku bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang sosial maupun profesi. Dia menegaskan, status sebagai selebritas bukan alasan seseorang mendapatkan perlakuan berbeda di hadapan hukum.

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"Kan banyak juga ya, mau laki-laki, mau perempuan, mau selebritis, mau siapa pun itu ketika memang dirasa perlu harus dijemput paksa, ya pihak yang berwenang punya kewenangan," ujarnya.

Meski demikian, Sunan Kalijaga menegaskan bahwa langkah penjemputan paksa tidak serta-merta dilakukan hanya karena seseorang berstatus tersangka. Ada prosedur hukum yang harus diperhatikan, termasuk pemanggilan secara sah dan yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

3 Langkah yang Bisa Dilakukan Erin Di tengah kemungkinan menghadapi upaya penjemputan paksa, Sunan Kalijaga menyebut terdapat tiga langkah yang dapat dipertimbangkan oleh Erin untuk menyikapi proses hukum yang saat ini sedang berjalan.

Langkah pertama yang disarankan Sunan Kalijaga adalah menunjuk pengacara baru untuk mendampingi Erin dalam menghadapi proses hukum.

Kehadiran penasihat hukum dinilai penting agar Erin mendapatkan pendampingan hukum dalam menghadapi perkara yang menjeratnya, termasuk menentukan strategi yang tepat.

Langkah kedua yang disarankan Sunan Kalijaga adalah memberikan penjelasan kepada penyidik perihal alasan Erin tidak memenuhi dua panggilan pemeriksaan sebelumnya.

Menurut Sunan, alasan ketidakhadiran perlu disampaikan secara jelas kepada penyidik. Apabila terdapat kondisi tertentu seperti sakit, bepergian, atau keadaan lain yang dapat dibuktikan, hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik.

"Kedua, bisa mengajukan alasan kemarin dua kali tidak hadir itu apa," tutur Sunan. Penjelasan tersebut penting agar penyidik dapat menilai alasan ketidakhadiran berdasarkan fakta.

Ketiga, Sunan Kalijaga menyarankan Erin mempertimbangkan melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice atau keadilan restoratif.

"Ketiga, bisa mengajukan juga restorative justice secara resmi ditujukan misalnya kepada Pak Kapolres," kata Sunan.

Duduk Perkara Erin yang Dilaporkan Mantan ART Kasus yang menjerat Erin bermula dari laporan polisi yang diajukan Herawati, mantan asisten rumah tangganya. Herawati melaporkan dugaan tindakan penganiayaan yang dialaminya saat masih bekerja di rumah Erin. Laporan dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa, 28 April 2026.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Penyidik mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait serta mendalami dugaan peristiwa yang dilaporkan Herawati.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Erin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap mantan ART-nya tersebut. Penetapan tersangka terhadap Erin pada 30 September 2026.

Pada 5 Oktober 2026, Erin seharusnya menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik sebagai tersangka. Namun, dia tidak hadir karena sedang berada di London, Inggris.