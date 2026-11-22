JawaPos.com - Pengacara Sunan Kalijaga mengaku prihatin atas penetapan Rien Wartia Trigina alias Erin, mantan istri komedian Andre Taulany, sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap mantan asisten rumah tangganya (ART), Herawati.

Sunan yang pernah menjadi kuasa hukum Erin mengaku baru mengetahui perkembangan kasus tersebut. Meski tidak lagi menangani persoalan hukum Erin dan tidak mengikuti proses penyelidikannya, ia berharap permasalahan yang dialami mantan kliennya itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

"Saya turut prihatin. Bagaimanapun Mbak Erin itu kerabat kita, mantan klien saya. Saya ikut prihatin, tapi jujur saya tidak memonitor kasusnya. Saya juga baru dapat info kalau Mbak Erin itu sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Sunan Kalijaga.

Menurut Sunan, penetapan status tersangka tidak serta-merta harus berujung pada hukuman penjara. Ia menilai masih ada peluang penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice, selama perkara tersebut memenuhi persyaratan yang berlaku.

Sunan pun menyarankan Erin mempertimbangkan upaya tersebut sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan persoalan dengan pihak pelapor.

"Yang pasti saya berharap agar supaya bisa menempuh restorasi justice ya. Karena hal ini saya rasa bisa dibicarakan baik-baik, tidak perlu melalui proses hukum sampai ada yang terpidana," katanya.

Sunan juga mengingatkan bahwa keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, penerapannya tetap harus mengacu pada ketentuan hukum dan persyaratan yang ditetapkan aparat penegak hukum.

"Saya rasa mungkin ya Mbak Erin monggo mengajukan restorasi justice, karena itu hak ya, diatur dalam pasal dan undang-undang yang baru. Restorasi justice itu diperbolehkan. Tidak semua kasus pidana harus masuk penjara," tutur Sunan Kalijaga.

Meski demikian, peluang penyelesaian melalui keadilan restoratif bukan berarti perkara otomatis dihentikan. Ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk kesediaan para pihak untuk menyelesaikan persoalan dan pemulihan terhadap pihak yang dirugikan.

Duduk Perkara Erin Dilaporkan Mantan ART Kasus yang menjerat Erin bermula dari laporan polisi yang diajukan Herawati, mantan asisten rumah tangganya. Herawati melaporkan dugaan tindakan penganiayaan yang dialaminya saat masih bekerja di rumah Erin. Laporan dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa, 28 April 2026.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Penyidik mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait serta mendalami dugaan peristiwa yang dilaporkan Herawati.

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