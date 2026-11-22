JawaPos.com - Persoalan hukum yang dihadapi Rien Wartia Trigina alias Erin kembali menjadi sorotan publik luas setelah tim kuasa hukumnya, Ramzy Sungkar dan rekan-rekan, memutuskan mundur untuk memberikan pendampingan hukum.

Buka kali pertama Erin ditinggalkan kuasa hukumnya. Sebelumnya, Erin juga sempat ditinggalkan pengacara Sunan Kalijaga dan memilih mengakhiri kerja sama yang sebelumnya disepakati bersama.

Erin kembali ditinggalkan pengacaranya, Sunan Kalijaga menilai pengunduran diri seorang advokat dari pendampingan klien merupakan hal yang diperbolehkan. Namun, keputusan itu harus didasari alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Sunan, hubungan antara advokat dan klien memang harus dilandasi kesamaan pemahaman. Apabila sudah tidak ada kecocokan atau terjadi perbedaan pandangan dalam menangani suatu perkara, katanya, seorang pengacara memiliki hak untuk mengundurkan diri.

"Memang seorang advokat atau kuasa hukum itu diatur ya. Ketika sudah tidak bersesuaian lagi atau tidak sejalan lagi dengan kliennya, maka boleh mengundurkan diri, tapi tentunya dengan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Sunan Kalijaga.

Ia kemudian menyinggung pengalamannya sendiri ketika masih menjadi kuasa hukum Erin. Sunan mengakui bahwa dirinya memutuskan mundur karena sudah tidak selaras dengan kliennya dalam menjalankan pendampingan hukum.

Meski demikian, Sunan menegaskan tetap memiliki tanggung jawab profesional, terutama terkait pembayaran jasa hukum yang telah diterimanya.

Ia bahkan mengaku mengembalikan sebagian honor atau lawyer fee yang belum menjadi haknya karena pekerjaan tersebut belum dilaksanakan.

"Kayak kemarin saya sama Mbak Erin kan juga sudah tidak sejalan lagi. Sehingga saya dengan gentle mengembalikan lawyer fee saya yang belum saya kerjakan," ujarnya.

Sunan menjelaskan, dirinya sebelumnya menerima bayaran hingga mencapai ratusan juta rupiah dari Erin. Honor tersebut diberikan untuk sejumlah pekerjaan hukum. Mulai dari mendampingi klien saat konferensi pers, membuat laporan polisi, hingga mengawal proses hukum yang sedang berjalan.

Selain itu, terdapat kesepakatan bahwa Sunan Kalijaga juga akan mendampingi Erin ketika perkara memasuki tahap persidangan.

Namun, karena kerja sama mereka berakhir sebelum seluruh pekerjaan terlaksana, Sunan merasa perlu mengembalikan bagian pembayaran yang berkaitan dengan tugas yang belum dikerjakannya.

Ia menyebut pendampingan di persidangan menjadi salah satu kewajiban yang belum sempat dilaksanakan ketika dirinya memutuskan mundur sebagai pengacara Erin.