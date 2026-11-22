JawaPos.com - Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Angela Lorenza dan Richard Ryan. Keduanya kini resmi menyandang status sebagai orang tua setelah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Arkano Owen Suwu.

Kabar bahagia tersebut dibagikan Richard Ryan melalui unggahan akun Instagram pribadinya, @_richardryan. Dalam unggahannya tersebut, Richard mengungkapkan rasa syukur sekaligus haru atas kehadiran sang buah hati yang menjadi babak baru dalam kehidupan mereka.

Melalui pesan menyentuh, Richard Ryan menggambarkan betapa besar perubahan yang dirasakannya sejak kehadiran Arkano.

"Dunia kini terasa sedikit lebih luas, dan hati kami pun terasa jauh lebih penuh," tulis Richard Ryan dalam unggahannya.

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Richard menyambut kelahiran putranya dengan penuh sukacita. Baginya, Arkano bukan sekadar anggota baru di dalam keluarga, melainkan anugerah terbesar yang membawa kebahagiaan luar biasa bagi dirinya dan juga Angela Lorenza.

"Selamat datang di dunia, Arkano Owen Suwu.Kamu adalah anugerah terbesar bagi kami, babak baru dalam hidup kami, dan wujud kasih sayang yang tak pernah kami bayangkan bisa sebesar ini," lanjutnya.

Rasa haru Richard semakin terasa ketika menyampaikan komitmen dan janjinya sebagai seorang ayah. Dia berkomitmen untuk membimbing, melindungi, serta memberikan segala hal terbaik bagi putra kecilnya tersebut.

"Kami berjanji untuk membimbingmu, melindungimu, dan memberikan yang terbaik dari segala hal yang kami miliki," ungkap Richard.

Menutup pesannya, Richard Ryan menyebut kelahiran Arkano Owen Suwu sebagai awal perjalanan baru yang akan mereka jalani bersama sebagai sebuah keluarga.

"Putra kecil kami, perjalananmu dimulai hari ini. Selamanya bersyukur. Selamanya milikmu," ujarnya.

Ucapan Selamat Mengalir untuk Angela Lorenza dan Richard Ryan Unggahan Richard Ryan tersebut turut mendapat perhatian dari sejumlah rekan sesama selebriti. Kolom komentar Instagram-nya dipenuhi ucapan selamat dan doa untuk keluarga kecil mereka.

Salah satunya datang dari Siva Aprilia. Dia mengaku ikut bahagia atas kelahiran anak Angela Lorenza dan Richard Ryan. Siva mendoakan agar sang ibu dan si buah hati senantiasa diberikan kesehatan.

"Waaaa selamat ya, Sayang! Ikut bahagia sekali untuk kalian! Semoga Mama dan bayinya sehat selalu, ya!" tulis Siva Aprilia.

Ucapan serupa disampaikan Poppy Sovia yang turut menyambut kehadiran Baby Arkano ke dunia.

"Selamat berbahagia, @elizabethangelalorenza @_richardryan! Selamat datang di dunia, Arkano sayang," tulisnya.

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