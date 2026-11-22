JawaPos.com - Perjalanan cinta model sekaligus selebgram Angela Lorenza dan Richard Ryan kini memasuki babak baru. Setelah menjalani hubungan asmara selama bertahun-tahun hingga akhirnya resmi menikah, keduanya akhirnya dikaruniai anak pertama yang semakin melengkapi kebahagiaan rumah tangga mereka.

Kabar bahagia tersebut dibagikan Angela Lorenza melalui unggahan di akun media sosialnya. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Arkano Owen Suwu. Momen persalinan itu menjadi pengalaman istimewa bagi Richard Ryan yang terlihat mendampingi sang istri.

Kehadiran buah hati pertama ini sekaligus menjadi puncak perjalanan panjang hubungan Angela dan Richard. Keduanya tidak hanya melewati momen memadu asmara penuh cinta, tetapi juga membangun komitmen untuk menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri hingga kini resmi menyandang status sebagai orang tua.

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1. Menjalani Hubungan Asmara Selama Bertahun-tahun Kisah cinta Angela Lorenza dan Richard Ryan bukan hubungan yang dibangun dalam waktu singkat. Sebelum memutuskan menikah, keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 5 tahun.

Angela termasuk publik figur yang tidak terlalu sering mengumbar kehidupan pribadi. Pada 2021, ia pernah mengungkapkan sudah memiliki kekasih.

Saat itu, Angela mengaku belum ingin terburu-buru menikah karena masih menikmati hubungan yang mereka jalani. Meski demikian, kala itu ia mengakui pembicaraan terkait masa depan dan pernikahan sudah pernah dilakukan bersama sang kekasih.

Keputusan menjaga hubungan tetap privat menjadi salah satu hal yang membuat kisah asmara mereka tidak banyak terekspos publik.

2. Resmi Menikah pada Mei 2025 Setelah sekitar 5 tahun menjalin hubungan asmara, Angela Lorenza dan Richard Ryan akhirnya memutuskan membawa kisah cinta mereka ke jenjang pernikahan.

Keduanya resmi menikah pada Rabu, 14 Mei 2025. Pemberkatan pernikahan berlangsung di GPIB Immanuel Gambir, Jakarta Pusat.

Kabar pernikahan tersebut diketahui publik melalui unggahan Angela di Instagram. Dalam foto yang dibagikan, Angela tampil anggun mengenakan gaun pengantin warna putih, sementara Richard terlihat gagah dengan setelan jas hitam lengkap dengan dasi kupu-kupu warna senada.

Angela menyertakan kalimat singkat, tetapi penuh makna dalam unggahan tersebut, yakni "Awal dari selamanya kita".

Keputusan Angela Lorenza memilih Richard bukan tanpa alasan. Ia mengungkapkan bahwa sang suami merupakan sosok dewasa yang bisa diajak bertukar pikiran dan memiliki selera humor yang sama.

Hal-hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Angela untuk membangun rumah tangga bersama Richard.

3. Richard Ryan Mendukung Karier Angela Lorenza Setelah menikah, Angela Lorenza tidak lantas meninggalkan aktivitasnya di dunia hiburan maupun media sosial.

Salah satu hal yang membuat Angela Lorenza mantap menjalani kehidupan rumah tangga bersama Richard adalah dukungan sang suami terhadap pekerjaannya.

Richard bahkan turut membantu Angela membangun bisnis manajemen talenta bernama Main Idea.

Dukungan tersebut membuat Angela tetap bisa menjalankan aktivitas sebagai model dan kreator konten setelah menyandang status sebagai istri.

Angela juga dikenal gemar membagikan konten seputar otomotif, khususnya kendaraan roda dua. Kehidupan rumah tangganya dengan Richard juga menjadi perhatian pengikutnya di media sosial.

4. Angela Lorenza Mengumumkan Kehamilan Anak Pertama Kebahagiaan rumah tangga Angela dan Richard semakin lengkap ketika mereka mendapatkan kabar akan segera dikaruniai anak pertama.

Pada 9 Mei 2026, Angela membagikan kabar kehamilannya melalui media sosial. Pengumuman tersebut sekaligus menjadi momen penting bagi pasangan yang baru menjalani tahun pertama pernikahan.

Kabar kehamilan itu disambut antusias oleh para pengikutnya. Angela Lorenza pun mulai membagikan sejumlah momen selama menantikan kehadiran anggota keluarga baru.

Perjalanan kehamilan tersebut menjadi pengalaman baru bagi Angela dan Richard. Mereka tidak hanya mempersiapkan kehidupan sebagai pasangan suami istri, tetapi juga bersiap menjalani tanggung jawab sebagai orang tua.

5. Ungkap Jenis Kelamin Calon Buah Hati Memasuki Agustus 2026, Angela Lorenza kembali membagikan kabar bahagia mengenai kehamilannya.

Melalui unggahan di Instagram pada 11 Agustus 2026, Angela mengungkapkan bahwa calon buah hati mereka berjenis kelamin laki-laki.

Ia juga memperlihatkan kebersamaannya dengan Richard saat mengumumkan kabar tersebut.

Angela mengungkapkan antusiasmenya menyambut kelahiran sang buah hati melalui tulisan, "Welcome baby boy. Tidak sabar untuk melihat bayi lelaki kami."

Unggahan itu memperlihatkan kebahagiaan keduanya dalam menantikan kehadiran anggota keluarga baru. Richard juga terlihat memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Angela selama masa kehamilan.

6. Melahirkan Anak Pertama, Diberi Nama Arkano Owen Suwu Penantian Angela Lorenza dan Richard Ryan akhirnya terjawab pada November 2026. Mereka resmi memulai babak baru dalam kehidupan rumah tangga.

Angela melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki. Bayi tersebut diberi nama Arkano Owen Suwu.

Richard Ryan terlihat mendampingi sang istri dalam proses persalinan. Momen kelahiran tersebut kemudian dibagikan melalui media sosial dan langsung mendapatkan perhatian publik.

Angela mengungkapkan perasaan haru sekaligus bahagia setelah akhirnya bisa menggendong buah hati yang selama ini mereka nantikan.

"Rasanya masih seperti mimpi, melihat seseorang yang selama ini hanya bisa kami bayangkan, akhirnya hadir di pelukan kami," tulis Angela Lorenza di Instagram.

Ia juga mengungkapkan bahwa kehadiran Arkano membuat kehidupannya bersama sang suami memasuki fase yang benar-benar baru.