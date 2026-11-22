JawaPos.com - Kabar bahagia dari Lee Ga Seop. Bintang drama Black Out tersebut mengumumkan rencana pernikahannya dengan seorang perempuan dari kalangan non-selebritas.

Keduanya mengikat janji suci pada 5 Desember 2026. Pengumuman ini langsung menarik perhatian penggemar yang turut memberikan ucapan selamat atas babak baru kehidupan sang aktor.

Menurut laporan StarNews, agensi Lee Ga Seop, TEAMHOPE, mengonfirmasi bahwa pernikahan tersebut akan digelar pada awal Desember.

Pihak agensi menyampaikan bahwa calon pengantin merupakan sosok yang telah lama menjadi tempat bersandar satu sama lain. Kini, keduanya bersiap memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri.

Kabar pernikahan ini juga mengungkap bahwa Lee Ga Seop telah menjalin hubungan asmara selama enam tahun dengan kekasihnya. Meski demikian, identitas calon istrinya tidak dipublikasikan karena ia bukan berasal dari dunia hiburan.

Pihak agensi pun meminta publik memberikan doa dan dukungan hangat kepada pasangan tersebut dalam menyambut perjalanan baru mereka.

Lee Ga Seop memulai karier aktingnya pada 2011 melalui film pendek Neglect of Duty. Namanya semakin dikenal setelah membintangi film independen Seed of Violence pada 2017.

Berkat penampilannya dalam film tersebut, ia meraih penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di Grand Bell Awards serta Best New Star di Korea Best Star Awards.

Di layar kaca, Lee Ga Seop pernah tampil dalam sejumlah drama populer, termasuk Secret Forest 2, Zombie Detective, Jirisan, Uncle Samsik, dan Black Out.

Penampilannya dalam Black Out pada 2024 menjadi salah satu pencapaian penting dalam kariernya. Ia bahkan membawa pulang penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik dalam MBC Drama Awards tahun tersebut.

Setelah membangun karier selama lebih dari satu dekade, Lee Ga Seop kini bersiap memasuki fase kehidupan yang berbeda.

Pernikahan pada 5 Desember mendatang menjadi momen istimewa bagi aktor yang dikenal lewat berbagai karakter kuat di layar kaca maupun layar lebar tersebut.