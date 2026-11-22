JawaPos.com - Kebahagiaan tengah menyelimuti artis Angela Lorenza dan suaminya, Richard Ryan. Keduanya resmi menyandang status sebagai orang tua setelah dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki.

Angela Lorenza melahirkan buah hatinya di salah satu rumah sakit di kawasan Bintaro, Tangerang. Sang suami, Richard Ryan, turut mendampingi Angela Lorenza melewati momen persalinan yang menjadi pengalaman berharga bagi keluarga kecil mereka.

Bayi laki-laki tersebut diberi nama Arkano Owen Suwu. Kehadirannya sekaligus menandai babak baru dalam kehidupan rumah tangga Angela dan Richard yang kini tak hanya berstatus sebagai pasangan suami istri, tetapi juga ayah dan ibu.

Kabar bahagia tersebut dibagikan Angela melalui akun Instagram pribadinya, @elizabethangelalorenza. Dalam unggahannya, Angela mengungkapkan perasaan haru sekaligus rasa syukur akhirnya bisa bertemu langsung dengan buah hati yang selama ini dinantikan.

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Angela menyebut kehadiran sang putra sebagai keajaiban kecil namun besar dalam kehidupan pribadinya bersama sang suami. Ia mengaku masih seperti bermimpi ketika akhirnya bisa memeluk bayi yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan bersama sang suami.

"Our greatest little miracle. Rasanya masih seperti mimpi, melihat seseorang yang selama ini hanya bisa kami bayangkan, akhirnya hadir di pelukan kami," tulis Angela Lorenza dalam unggahannya di Instagram.

Ia juga mengungkapkan bahwa kelahiran sang putra membawa perubahan besar dalam kehidupannya. Kini, Angela dan Richard memulai perjalanan baru sebagai orang tua dengan penuh cinta, haru, dan rasa syukur.

Dalam kesempatan tersebut, Angela Lorenza turut menyampaikan apresiasi kepada tim medis RS Premier Bintaro yang telah membantu proses persalinannya.

"Terima kasih, RS Premier Bintaro dan dr. Rudiyanti, bidan serta suster yang telah menjadi bagian dari momen paling berharga dalam hidup kami, menyambut kelahiran Baby Owen dengan begitu baik," ungkapnya.

Angela juga membagikan ungkapan bahagia dalam bahasa Inggris untuk menyambut kehadiran putra pertamanya.

"And just like that, our whole world changed. Welcome to the world, our little boy," lanjutnya.

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