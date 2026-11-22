JawaPos.com – Belakangan ini, drama Korea What a Boss Wants telah merilis potongan gambar baru menjelang episode mendatang, yang menampilkan Sung Hoon

Dilansir dari Soompi, Jum’at (20/11), di drama ini, Sung Hoon sebagai Kwon Do Hyuk, seorang bos konglomerat (chaebol) yang tidak memiliki kepekaan rasa.

Dengan kondisinya, ia bertekad mencari seorang wanita misterius yang suaranya pernah ia dengar dalam sebuah album.

Ia bertemu dengan Oh Se Young berperan sebagai Lee Eun Chae, vokalis utama sebuah band indie yang menjadi satu-satunya variabel tak terduga dalam hidupnya yang selama ini tampak sempurna.

Kwon Do Hyuk dan Lee Eun Chae membuat taruhan khusus terkait masa kontrak mereka, yang makin membuat menarik.

Strategi pun disusun Kwon Do Hyuk dengan meminta data dari AI bernama Theo mengenai hal-hal yang dianggap menarik oleh wanita pada diri seorang pria.

Kwon Do Hyuk pun mempraktikkan berbagai metode rayuan yang disarankan oleh AI Theo, seperti membuka kancing kemeja putihnya dan menggulung lengan baju untuk memperlihatkan lengan yang kekar

Namun, Lee Eun Chae justru tidak menyukai tindakan tersebut dan menanggapinya dengan dingin.

Selanjutnya, Kwon Do Hyuk memberikan kalung mahal untuk memenangkan hati Lee Eun Chae, tetapi situasi justru di luar dugaan.