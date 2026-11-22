JawaPos.com – Sekali lagi, aktor Korea Yoon Kyun Sang akan berperan di Sacred Jewel, ia pun berbagi pemikirannya mengenai drama tersebut

Dilansir dari Soompi, Jum’at (20/11), berlatar tahun 1258 pada masa Dinasti Goryeo, drama ini menyoroti kerajaan yang berada di ambang kekalahan setelah 30 tahun berperang melawan Mongolia.

Berbagai perjuangan heroik sebuah unit ekspedisi akan mencari Avalokitesvara Bead (Permata Avalokitesvara), Yoon Kyun Sang memerankan Wang Mu, anggota keluarga kerajaan sertapejabat militer dengan tugas mempertahankan Benteng Wonju.

Sebagai keturunan dari salah satu tokoh pendiri Dinasti Goryeo, Wang Mu memiliki hubungan kekerabatan dengan sang kaisar.

Namun, akibat tekanan dari rezim militer, ia tidak dapat tetap tinggal di ibu kota dan justru berkelana di wilayah perbatasan kerajaan sembari menjaga Benteng Wonju.

Ia juga memiliki masa lalu yang menyayat hati dengan Wang Hee (Claudia Kim), yang menjadi landasan bagi kisah kompleks seputar cinta, kelangsungan hidup, dan kekuasaan.

Yoon Kyun Sang mengungkapkan, “Naskah dan karakternya sangat menarik, ceritanya terasa megah sekaligus menyentuh hati.”

Ia menngatakan, bekerja sama dengan sutradara, penulis, dan jajaran pemeran yang luar biasa akan memberinya kesempatan untuk menunjukkan sisi baru dirinya

Sang aktor juga berusaha dan bersiap, karena drama Sejarah melibatkan banyak adegan aksi seperti menunggang kuda, permainan pedang, dan seni bela diri

Banyak adegan lainnya memerlukan koordinasi dengan rekan sesama aktor, ia banyak berkomunikasi dan sangat berhati-hati untuk memastikan tidak ada seorang pun yang terluka.