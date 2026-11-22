JawaPos.com – Jadi tontonan menarik, acara Korea Just Human Friends, telah merilis cuplikan untuk episode perdananya yang akan , menampilkan Joohoney, Jeongyeon.

Dilansir dari Soompi, Jum’at (20/11), persahabatan Lee Seo Jin dan Han Ji Min, Kim Yong Gun dan Park Jung Soo, serta Joohoney dari MONSTA X dan Jeongyeon dari TWICE akan dapat disaksikan penonton

Berbagai destinasi tujuan dihadirkan, mereka menikmati waktu bersama, berbagi cerita, yang dimana acara ini disutradarai oleh produser Na Young Suk dan Shin Gun Joon.

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Menariknya, cuplikan yang baru dirilis memperlihatkan Lee Seo Jin dan Han Ji Min, yang telah bersahabat selama 20 tahun.

Mereka duduk bersama Joohoney dan Jeongyeon, yang telah saling mengenal selama 10 tahun, mencoba menebak identitas dua anggota pemeran lainnya.

Tepat saat Lee Seo Jin yang sama sekali tidak tahu siapa tamu misterius tersebut bertanya dengan santai, “Apakah mereka lebih tua dari mereka berdua ini?”

Kemudian aktor senior Kim Yong Gun dan Park Jung Soo pun muncul, sementara anggota pemeran lainnya langsung berdiri untuk menyambut mereka dengan hormat,

Adapun Lee Seo Jin yang sebelumnya duduk bersandar dengan satu tangan diletakkan santai di belakang kursi lain dan kaki bersilang segera bangkit dan berseru, “Oh!”

Setelah keenam anggota pemeran tiba di Amsterdam, Belanda, mereka pun berangkat menuju tempat menginap.

Namun, perjalanan mereka langsung menemui kendala saat Joohoney, yang bertanggung jawab sebagai penunjuk arah, merasa bingung mengenai cara menuju halte trem.