JawaPos.com – Siap-siap untuk para penggemar, karena Ji Chang Wook dan Sion dari NCT WISH akan Bersatu di acara Ojisan and the Flower Boy

Dilansir dari Soompi, Jum’at (20/11), acara ini akan menyajikan perjalanan keduanya , yang pastinya seru untuk disaksikan

Aktor Ji Chang Wook dan pemimpin NCT WISH, Sion, akan melakukan perjalanan bersama ke Jepang untuk sebuah acara varietas bertema perjalanan yang baru

Menariknya, acara ini merupakan hasil produksi bersama SLL JAPAN dan platform streaming TELASA, akan tayang perdana secara eksklusif di Jepang pada 24 Desember.

Mereka akan merilis lima episode ini mendokumentasikan perjalanan selama tiga hari dua malam di Jepang.

Keduanya mengunjungi Yamanashi dan Odawara, bepergian menggunakan kereta, berjalan-jalan menyusuri kota.

Seru untuk disaksikan, mereka juga menikmati berbagai aktivitas seperti mengunjungi kafe dan melakukan glamping.

Rasa canggung diawal sangat terlihat, karena kepribadian keduanya yang pemalu, namun perlahan-lahan mereka menjadi lebih akrab seiring berjalannya perjalanan.

Nampak juga adanya perbedaan selera dan preferensi di antara keduanya, yang dipengaruhi oleh selisih usia 15 tahun serta latar belakang profesi mereka.

Sion akan mengunjungi tempat-tempat yang selalu ingin ia datangi, hingga momen ketika keduanya tampil mengenakan pakaian tidur tepat setelah bangun tidur.