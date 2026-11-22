Perjalanan Ji Chang Wook dan Sion NCT WISH ke Jepang akan Hadir di Acara Ojisan and the Flower Boy
Ji Chang Wook dan Sion NCT WISH. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Siap-siap untuk para penggemar, karena Ji Chang Wook dan Sion dari NCT WISH akan Bersatu di acara Ojisan and the Flower Boy
Dilansir dari Soompi, Jum’at (20/11), acara ini akan menyajikan perjalanan keduanya , yang pastinya seru untuk disaksikan
Aktor Ji Chang Wook dan pemimpin NCT WISH, Sion, akan melakukan perjalanan bersama ke Jepang untuk sebuah acara varietas bertema perjalanan yang baru
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Menariknya, acara ini merupakan hasil produksi bersama SLL JAPAN dan platform streaming TELASA, akan tayang perdana secara eksklusif di Jepang pada 24 Desember.
Mereka akan merilis lima episode ini mendokumentasikan perjalanan selama tiga hari dua malam di Jepang.
Keduanya mengunjungi Yamanashi dan Odawara, bepergian menggunakan kereta, berjalan-jalan menyusuri kota.
Seru untuk disaksikan, mereka juga menikmati berbagai aktivitas seperti mengunjungi kafe dan melakukan glamping.
Rasa canggung diawal sangat terlihat, karena kepribadian keduanya yang pemalu, namun perlahan-lahan mereka menjadi lebih akrab seiring berjalannya perjalanan.
Nampak juga adanya perbedaan selera dan preferensi di antara keduanya, yang dipengaruhi oleh selisih usia 15 tahun serta latar belakang profesi mereka.
Sion akan mengunjungi tempat-tempat yang selalu ingin ia datangi, hingga momen ketika keduanya tampil mengenakan pakaian tidur tepat setelah bangun tidur.
Di platform TELASA Jepang pada 24 Desember, acara ini tayang dengan dua episode pertama dirilis pukul 09.00 JST (Waktu Standar Jepang), nantikan ya
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