JawaPos.com – Jadi brand ambassador merk mewah Dior, Hyunjin anggota boygrup Korea Stray Kids semakin memikat penggemar

Dikutip dari Soompi, Sabtu (21/11), tentunya penggemar semakin terkagum dengan prestasi yang diraih oleh Hyunjin

Tepatnya pada 20 November, rumah mode mewah asal Prancis, Dior, mengumumkan bahwa mereka telah menyambut Hyunjin sebagai brand ambassador untuk divisi mode maupun kecantikan.

Terlihat jelas, Hyunjin, yang telah memperluas pengaruh globalnya melalui penampilan memukau dan kehadiran panggung yang menawan.

Semakin menawan, kini membuktikan statusnya sebagai seniman serba bisa di tengah rangkaian tur dunia Stray Kids yang sedang berlangsung.

Merk Dior sendiri menyoroti aura unik dan karisma Hyunjin yang tak tertandingi, pesona Hyunjin diharapkan dapat menciptakan harmoni yang sempurna dengan visi rumah mode Dior.

Kejutan telah dihadirkan oleh Direktur Kreatif Jonathan Anderson, serta visi Peter Philips selaku Direktur Kreatif dan Citra untuk Dior Makeup.

Karya ini juga merupakan hasil dari kebebasan artistik dari Francis Kurkdjian, Direktur Kreatif Parfums Christian Dior.

Kini, sebagai duta baru Dior, Hyunjin berencana untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bersama Dior.