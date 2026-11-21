JawaPos.com - Lisa BLACKPINK mencatatkan pencapaian besar dalam perjalanan karier solonya. Rapper sekaligus penari asal Thailand tersebut resmi menjadi artis K-Pop pertama yang menggelar konser residensi di Las Vegas, Amerika Serikat.

Melalui pertunjukan bertajuk Viva La Lisa, Lisa menghadirkan panggung spesial di The Colosseum at Caesars Palace yang langsung menarik perhatian penggemar dari berbagai negara.

Kesuksesan konser ini terlihat dari penjualan tiket empat pertunjukan awal yang dilaporkan habis hanya dalam waktu 10 menit.

Tingginya permintaan membuat penyelenggara menambahkan dua jadwal baru, sehingga total pertunjukan bertambah menjadi enam kali. Menurut laporan allkpop, rangkaian konser tersebut berlangsung pada 12, 13, 14, 27, 28, dan 29 November 2026.

Penampilan pembuka Lisa pada 12 November menjadi salah satu momen bersejarah dalam gelaran tersebut. Pertunjukan berdurasi sekitar 90 menit itu dibagi menjadi lima babak dengan total 23 lagu.

Lisa membuka panggung melalui lagu “Tarantino” dan menutupnya dengan “Sao Wa Dee Ka”. Ia juga menghadirkan dance break spesial yang memadukan remix lagu BLACKPINK, “Jump”, sehingga memberikan kejutan bagi penonton.

Produksi panggung dibuat megah dengan tata visual dan efek pencahayaan yang menyesuaikan atmosfer hiburan Las Vegas. Lisa tampil dengan sejumlah busana mencolok, termasuk kostum kulit hitam dan bodysuit renda merah.

Koreografi enerjik, ekspresi panggung yang percaya diri, serta perubahan konsep penampilan membuat konser tersebut terasa seperti pertunjukan hiburan berskala besar, bukan sekadar konser musik biasa.

Di luar panggung, Lisa juga menarik perhatian melalui gestur manis kepada penonton. Ia dilaporkan menyediakan voucher perjalanan Uber dengan potongan biaya 100 persen bagi sejumlah pengunjung konser.

Voucher tersebut menampilkan pesan khusus bertuliskan “Lisa – Las Vegas – November 12”. Tindakan ini mendapat respons positif dari penggemar karena menunjukkan perhatian Lisa terhadap kenyamanan mereka setelah menikmati pertunjukan.

Keberhasilan Viva La Lisa semakin memperkuat pengaruh Lisa sebagai solois di industri musik internasional. Sebelum residensi ini, ia telah merilis album solo Alter Ego dan tampil dalam berbagai panggung besar dunia.