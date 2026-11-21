JawaPos.com - Kontroversi yang melibatkan Go Kyung Pyo semakin menjadi sorotan setelah muncul sebuah pernyataan di komunitas daring yang membelanya dengan membandingkan kasus DUI Presiden Lee Jae Myung.

Pernyataan tersebut mengatasnamakan seluruh anggota komunitas penggemar sang aktor. Namun, penggemar yang selama ini aktif mendukung Go Kyung Pyo justru memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa tulisan tersebut bukan sikap resmi fandom.

Menurut laporan allkpop, fan page bernama Happy Pyo mengeluarkan pernyataan pada 16 November untuk meluruskan polemik tersebut. Sebelumnya, pada 14 November, sebuah unggahan berjudul pernyataan resmi Go Kyung Pyo Gallery muncul di forum DC Inside.

Penulisnya menggunakan nama seluruh anggota komunitas dan meminta agar sang aktor diberi kesempatan kedua, dengan menyinggung riwayat pelanggaran DUI Presiden Lee Jae Myung.

Unggahan itu menuai kritik karena dianggap tidak tepat membandingkan kasus seorang aktor yang baru saja terlibat kecelakaan akibat mengemudi dalam pengaruh alkohol dengan catatan masa lalu seorang pejabat publik.

Penulis unggahan tersebut berargumen bahwa Go Kyung Pyo seharusnya juga memperoleh kesempatan untuk kembali berkarier. Meski demikian, keberadaan tulisan di forum penggemar tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh anggota fandom menyetujui isinya.

Happy Pyo menjelaskan bahwa DC Inside Go Kyung Pyo Gallery merupakan forum terbuka dengan sistem anonim, sehingga siapa pun dapat mengunggah tulisan, termasuk orang yang bukan penggemar.

Mereka menegaskan bahwa pernyataan kontroversial tersebut dibuat tanpa persetujuan, diskusi, maupun keterlibatan penggemar yang sebenarnya. Karena itu, mereka meminta publik tidak menganggap unggahan tersebut sebagai suara resmi komunitas.

Pihak Happy Pyo juga menegaskan tidak memiliki niat untuk membenarkan tindakan Go Kyung Pyo. Menurut mereka, kasus mengemudi dalam keadaan mabuk merupakan persoalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh sang aktor secara pribadi, tanpa perlu membandingkannya dengan kasus orang lain.

Mereka memilih mempertahankan sikap dukungan yang disertai kritik secara bertanggung jawab, bukan membela sang idola tanpa mempertimbangkan kesalahannya.

Kontroversi ini bermula dari kecelakaan pada 14 November sekitar pukul 03.30 waktu Korea Selatan di kawasan Donggyo-dong, Mapo-gu, Seoul.

Go Kyung Pyo dilaporkan menabrak kendaraan pembersih jalan ketika mengemudikan mobil dalam pengaruh alkohol. Kadar alkohol dalam darahnya dilaporkan mencapai 0,150 persen, melampaui ambang batas 0,08 persen yang dapat berujung pada pencabutan SIM di Korea Selatan.

Seorang pekerja perusahaan kebersihan berusia 60-an tahun mengalami luka ringan. Sang aktor kemudian menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan akan menghentikan sementara seluruh aktivitasnya.

Dampak insiden tersebut juga merembet ke aktivitas profesional Go Kyung Pyo. Sejumlah program televisi yang melibatkan dirinya dilaporkan melakukan penyuntingan untuk mengurangi kemunculannya, sementara fan meeting yang dijadwalkan pada 21 November 2026 dibatalkan.

Di tengah situasi tersebut, klarifikasi Happy Pyo menjadi penegasan bahwa dukungan terhadap seorang artis tidak berarti membenarkan setiap tindakannya.