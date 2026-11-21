JawaPos.com - Kim So Hee akhirnya mendapatkan perkembangan penting dalam perjuangan hukumnya melawan penyebaran rumor palsu.

Artis yang kini telah meninggalkan industri hiburan tersebut mengungkap bahwa seseorang yang menyebarkan informasi bohong sekaligus melakukan ancaman terhadap dirinya telah dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Kabar ini disampaikan langsung oleh So Hee melalui media sosial pada 17 November 2026.

Dalam laporan allkpop, So Hee turut membagikan salinan putusan pengadilan sebagai bukti hasil proses hukum yang telah dijalaninya.

Berdasarkan putusan Pengadilan Distrik Barat Seoul pada 13 November, terdakwa bermarga Lee dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara.

Terdakwa dinyatakan bersalah atas sejumlah pelanggaran, termasuk pencemaran nama baik, intimidasi, penghinaan, serta pelanggaran undang-undang terkait tindak penguntitan.

Pengadilan juga memerintahkan terdakwa mengikuti program penanganan dan pencegahan penguntitan selama 40 jam.

Kasus ini bermula dari rumor tidak berdasar yang menyebut So Hee bertemu dengan suaminya ketika bekerja di sebuah tempat hiburan dewasa.

So Hee dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa dirinya pertama kali bertemu sang suami dalam acara ulang tahun seorang rekan sesama selebritas. Hubungan keduanya kemudian berkembang secara alami hingga berujung pada pernikahan.

Masalah semakin serius ketika penyebar rumor diduga membuat tangkapan layar percakapan palsu untuk memperkuat cerita bohong tersebut.

Materi manipulatif itu kemudian disebarkan di internet dengan narasi seolah-olah sejumlah orang pernah melihat So Hee bekerja di tempat yang dimaksud. Tidak berhenti di situ, pelaku juga disebut melontarkan ancaman dengan membawa-bawa anggota keluarga So Hee.

So Hee sebelumnya telah mengumumkan keputusan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan informasi palsu tersebut.

Ia mengaku awalnya sempat mengabaikan rumor dan hanya memberikan peringatan. Namun, tindakan pelaku yang terus berlanjut membuatnya memilih menempuh jalur hukum tanpa memberikan kelonggaran. Informasi dari korban lain yang mengalami tindakan serupa juga disebut membantu proses penyelidikan.

Melalui unggahan terbarunya, So Hee menegaskan bahwa penyebaran informasi palsu dan pencemaran nama baik bukanlah persoalan sepele.

Ia berharap putusan tersebut dapat menjadi peringatan bagi siapa pun yang merasa aman berlindung di balik akun anonim untuk merugikan kehidupan orang lain.