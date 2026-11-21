JawaPos.com - Kasus mengemudi dalam pengaruh alkohol yang melibatkan Ko Kyung Pyo mulai memberikan dampak besar terhadap sejumlah program televisi yang dibintanginya.

Kali ini, tim produksi variety show The Village Barber 2 menyampaikan pernyataan resmi mengenai langkah yang akan diambil setelah insiden tersebut.

Mereka berencana mengurangi kemunculan sang aktor dalam tayangan, meskipun mengakui bahwa proses penyuntingan tidak bisa dilakukan secara sepenuhnya.

Menurut laporan Soompi, tim produksi menjelaskan bahwa The Village Barber 2 merupakan program yang telah menyelesaikan proses syuting sejak musim panas.

Saat kabar kecelakaan Ko Kyung Pyo muncul, proses penyuntingan sudah memasuki tahap akhir menjelang penayangan perdana.

Pihak produksi mengaku terkejut sekaligus menyesalkan situasi tidak terduga tersebut karena mereka baru mengetahui kejadian itu melalui pemberitaan media.

Tim produksi juga menjelaskan bahwa format acara menjadi salah satu tantangan dalam mengurangi adegan Ko Kyung Pyo. Program tersebut mengikuti aktivitas tiga anggota tetap yang tinggal bersama dan berinteraksi dengan masyarakat di sebuah desa pesisir.

Karena peran serta durasi kemunculan masing-masing anggota saling berkaitan dengan keseluruhan alur acara, terdapat keterbatasan praktis untuk menghapus seluruh bagian yang menampilkan sang aktor.

Pihak produksi menegaskan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan ketidaknyamanan penonton tanpa merusak alur tayangan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Ko Kyung Pyo kemungkinan masih akan terlihat dalam beberapa bagian, tetapi kemunculannya akan disesuaikan melalui proses penyuntingan. Sebelumnya, materi promosi yang menampilkan sang aktor juga telah dihapus dari sejumlah kanal resmi program.

The Village Barber 2 sendiri merupakan program yang mempertemukan Park Bo Gum, Lee Sang Yi, dan Ko Kyung Pyo dalam sebuah usaha barbershop di desa pesisir. Ketiganya akan menjalankan peran berbeda sambil berinteraksi dengan warga setempat.

Kehadiran Ko Kyung Pyo sebagai salah satu anggota tetap membuat proses penyuntingan menjadi lebih rumit dibandingkan sekadar menghapus penampilan bintang tamu.

Kontroversi ini bermula pada 14 November 2026, ketika Ko Kyung Pyo menabrak kendaraan pembersih jalan di kawasan Donggyo-dong, Mapo-gu, Seoul.

Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar alkohol dalam darahnya mencapai 0,150 persen, jauh di atas ambang batas 0,08 persen yang dapat menyebabkan pencabutan SIM.

Sang aktor kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mengumumkan penghentian sementara seluruh aktivitasnya.