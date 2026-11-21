JawaPos.com - Kabar pernikahan Gu Kyo Hwan dan sutradara Lee Ok Seop jadi perbincangan setelah sang aktor akhirnya menjelaskan alasan di balik keputusan mereka merahasiakan status pernikahan selama bertahun-tahun.

Meski telah resmi menjadi pasangan suami istri sejak 2022, keduanya tidak pernah merasa perlu mengumumkan kabar tersebut secara khusus kepada publik. Bagi Gu Kyo Hwan, menjaga kehidupan pribadi tetap berada di luar sorotan merupakan pilihan yang terasa wajar.

Gu Kyo Hwan mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah merencanakan pengumuman pernikahan secara terbuka.

Menurut laporan Zapzee, ia menganggap hubungan yang telah berjalan lama bersama Lee Ok Seop sudah menjadi bagian alami dari kehidupan mereka.

Sang aktor juga mengaku terkejut melihat besarnya perhatian publik setelah kabar pernikahan mereka akhirnya terungkap.

Gu Kyo Hwan menjelaskan bahwa orang-orang di sekitarnya sebenarnya sudah mengetahui kedekatan mereka selama bertahun-tahun.

Namun, pertanyaan yang sering muncul bukanlah mengenai kapan keduanya akan menikah, melainkan bagaimana mereka bekerja sama dan mendapatkan inspirasi ketika membuat film.

Hal tersebut tidak terlepas dari hubungan profesional mereka sebagai pasangan kreatif yang telah berkolaborasi dalam berbagai proyek perfilman.

Hubungan Gu Kyo Hwan dan Lee Ok Seop sendiri dimulai sejak 2013. Keduanya kemudian mengungkapkan hubungan asmara kepada publik pada 2020 sebelum akhirnya mendaftarkan pernikahan secara resmi pada 2022.

Fakta bahwa mereka telah menjadi pasangan suami istri selama empat tahun baru diketahui publik pada Oktober 2026. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agensi Gu Kyo Hwan, Namoo Actors, yang menyebut keduanya telah lama saling percaya dan mengandalkan satu sama lain.

Selain kehidupan rumah tangga, keduanya juga dikenal memiliki perjalanan kreatif bersama. Gu Kyo Hwan dan Lee Ok Seop merupakan alumni Seoul Institute of the Arts serta pernah bekerja sama dalam sejumlah proyek film.

Mereka juga menjalankan perusahaan produksi 2X9HD. Hubungan profesional yang erat membuat keduanya tidak hanya menjadi pasangan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga rekan dalam mengembangkan karya perfilman.

Pengungkapan ini muncul bersamaan dengan aktivitas promosi film terbaru Gu Kyo Hwan berjudul Heavy Snow, yang tayang pada 18 November 2026.

Dalam film bergenre misteri tersebut, ia beradu akting dengan Kim Yoon Seok sebagai petugas stasiun kereta yang menghadapi penemuan mayat misterius di tengah badai salju.