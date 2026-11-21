JawaPos.com - Kehidupan pribadi atlet anggar Korea Selatan, Oh Sang Wook, jadi perbincangan publik. Kali ini, namanya dikaitkan lagi dengan model Haruka Toyoda setelah perempuan tersebut membagikan sejumlah foto perjalanan ke Jepang.

Unggahan yang memperlihatkan suasana liburan bersama seseorang itu langsung memancing rasa penasaran warganet mengenai kemungkinan hubungan spesial di antara mereka.

Menurut laporan Zapzee, Haruka mengunggah foto-foto tersebut pada 17 November dengan keterangan “Japan date”. Salah satu gambar memperlihatkan bayangan dirinya bersama seorang pria bertubuh tinggi di tepi laut.

Ada pula foto suasana penginapan tradisional Jepang yang menampilkan dua pasang sandal dan dua gelas minuman. Kehadiran sosok pria yang tidak terlihat jelas wajahnya membuat sebagian pengguna media sosial menduga bahwa orang tersebut adalah Oh Sang Wook.

Spekulasi semakin ramai setelah warganet kembali menyoroti interaksi keduanya di akun Instagram anjing peliharaan Haruka.

Dalam sejumlah komentar, mereka terlihat menggunakan sapaan “Mom” dan “Dad” yang dianggap bernuansa pasangan.

Interaksi tersebut kemudian menjadi salah satu alasan rumor hubungan mereka kembali mencuat, meskipun belum ada pernyataan yang memastikan arti sebenarnya dari sapaan tersebut.

Rumor kencan Oh Sang Wook dan Haruka Toyoda sebenarnya bukan hal baru. Keduanya sudah beberapa kali dikaitkan sejak 2024, antara lain karena saling mengikuti akun media sosial, menyukai unggahan, serta meninggalkan komentar satu sama lain.

Spekulasi kembali muncul pada Desember 2025 ketika keduanya mengunggah foto yang diduga diambil di Pulau Jeju dalam waktu berbeda.

Perhatian publik juga tertuju pada sikap Oh Sang Wook ketika ditanya mengenai kehidupan asmaranya. Pada Juli 2025, ia pernah menjawab tidak memiliki kekasih saat tampil di program TV Chosun Heo Young Man’s Food Travel.

Namun, dalam penampilan terbarunya di kanal YouTube Zzanbro pada 16 November 2026, ia justru menghindari pertanyaan serupa dengan berpura-pura tidak mendengar dan menjawab, “Sumimasen? Apa yang kamu katakan?” Ia juga menyebut menyukai perempuan bertubuh tinggi, bermata monolid, dan memiliki kepribadian yang khas.

Meski berbagai petunjuk di media sosial terus memancing dugaan, hubungan Oh Sang Wook dan Haruka Toyoda belum dikonfirmasi secara terbuka oleh kedua pihak.