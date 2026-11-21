JawaPos.com - Jang Na Ra bagikan kisah romantis sekaligus menggelitik tentang awal hubungannya dengan sang suami, Jung Ha Chul.

Dalam sebuah kesempatan, ia mengungkapkan bahwa dirinya ternyata mengambil langkah pertama untuk menyatakan perasaan. Namun, pengakuan cinta yang seharusnya menjadi momen istimewa itu justru sempat disalahartikan oleh pria yang kini menjadi pasangan hidupnya.

Menurut laporan Zapzee, Jang Na Ra menceritakan kisah tersebut ketika tampil dalam program Salon Drip pada 17 November bersama aktris Kim Hye Yoon. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Jung Ha Chul terjadi ketika mereka bekerja bersama dalam drama SBS VIP pada 2019.

Setelah menemukan alasan untuk menghubunginya melalui pesan singkat, komunikasi keduanya perlahan berkembang menjadi percakapan yang lebih personal.

Jang Na Ra kemudian mengingat momen ketika pembicaraan mereka menyinggung bagaimana masing-masing memandang satu sama lain.

Saat Jung Ha Chul menyebutnya sebagai sosok kakak perempuan yang baik, Jang Na Ra langsung memberanikan diri menulis, “Aku menyukaimu.”

Akan tetapi, respons yang diterimanya justru di luar dugaan. Sang suami mengira kalimat tersebut hanya merupakan ungkapan terima kasih, sehingga Jang Na Ra harus memperjelas bahwa perasaannya bersifat romantis.

Ketika ditanya apakah ia takut ditolak, Jang Na Ra menjawab bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa jika perasaannya tidak berbalas.

Ia mengaku sudah cukup lama tidak menjalin hubungan asmara dan akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri. Baginya, kesempatan untuk mengungkapkan perasaan saat itu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja.

Jang Na Ra juga mengungkapkan momen sederhana ketika mulai membayangkan pernikahan bersama Jung Ha Chul.

Saat keduanya sedang mengobrol sambil menikmati camilan kerupuk udang, tiba-tiba muncul pikiran bahwa pria tersebut mungkin akan menjadi suaminya. Cerita spontan itu membuat suasana acara semakin hangat dan memperlihatkan sisi romantis sang aktris.

Kini, hubungan mereka justru dipenuhi interaksi lucu sehari-hari. Jang Na Ra bercerita bahwa suaminya kerap menggodanya sepulang kerja, bahkan terkadang mencolek dahinya sebelum pergi begitu saja.

Ia menganggap kebiasaan kekanak-kanakan tersebut sebagai salah satu hal yang membuat kehidupan rumah tangga mereka terasa menyenangkan.