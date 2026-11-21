JawaPos.com - Jung Ho Yeon kembali jadi sorotan di industri hiburan internasional. Ia masuk dalam daftar 45 aktris yang dinilai cocok memerankan Bond Girl dalam film James Bond berikutnya.

Pengakuan dari majalah fashion ternama Vogue ini semakin memperkuat perhatian Hollywood terhadap perjalanan karier Jung Ho Yeon yang terus berkembang di panggung global.

Menurut laporan Zapzee, Jung Ho Yeon menempati posisi kelima dalam daftar pilihan Vogue tersebut. Majalah itu menyoroti kemampuan aktingnya yang semakin matang sejak tampil dalam ‘Squid Game’ hingga film Korea ‘Hope’ garapan sutradara Na Hong Jin.

Vogue juga menilai Jung Ho Yeon akan menjadi pasangan yang menarik bagi James Bond apabila cerita film terbaru mengambil latar kawasan Asia.

Kesempatan ini menjadi pembicaraan menarik karena Jung Ho Yeon berpotensi mencetak sejarah sebagai aktris Korea Selatan pertama yang memerankan Bond Girl.

Sebelumnya, karakter perempuan ikonik dalam waralaba 007 pernah diperankan aktris Asia, salah satunya Michelle Yeoh dalam film ‘Tomorrow Never Dies’ yang dirilis pada 1997. Namun, hingga kini belum ada aktris Korea Selatan yang mendapatkan peran tersebut.

Perhatian terhadap film terbaru James Bond juga semakin meningkat setelah Robert Pattinson diumumkan sebagai pemeran agen rahasia legendaris tersebut. Ia akan menjadi aktor ketujuh yang memerankan James Bond dalam rangkaian film layar lebar resmi.

Proyek yang sementara dikenal sebagai ‘Bond 26’ ini akan disutradarai Denis Villeneuve, sosok di balik kesuksesan film ‘Dune’, sementara naskahnya ditulis oleh Steven Knight, kreator serial ‘Peaky Blinders’.

Selain Jung Ho Yeon, daftar pilihan Vogue turut memuat sejumlah nama besar seperti Zendaya, Margaret Qualley, Anya Taylor-Joy, Saoirse Ronan, Margot Robbie, dan Florence Pugh.

Persaingan untuk mendapatkan peran Bond Girl pun diperkirakan menarik perhatian publik, terlebih karena film terbaru ini menjadi proyek pertama waralaba 007 setelah Amazon MGM Studios mengambil alih kendali kreatifnya.

Masuknya Jung Ho Yeon dalam daftar Vogue bukan berarti dirinya telah mengikuti audisi atau resmi dipertimbangkan oleh tim produksi.