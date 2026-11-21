JawaPos.com - Kim Woo Seok mengutarakan rasa kagum dan hormatnya kepada Kim Ji Won setelah keduanya bekerja bersama dalam drama ‘Doctor X: Mafia in White’.

Pengalaman tersebut rupanya menjadi momen berkesan bagi Kim Woo Seok, yang sejak lama mengagumi kemampuan akting sang aktris. Bahkan, ia mengaku sempat kesulitan berbicara ketika pertama kali bertemu dengan pemeran utama ‘Queen of Tears’ tersebut.

Dalam wawancara setelah drama ‘Doctor X’ berakhir, Kim Woo Seok menyebut Kim Ji Won sebagai sosok paling sempurna yang pernah ditemuinya selama berkarier di dunia akting.

Menurut laporan Zapzee, ia juga mengungkapkan harapan untuk kembali bekerja sama dengan sang aktris dalam proyek berikutnya. Kekagumannya bukan hanya muncul karena kemampuan akting Kim Ji Won, tetapi juga kepribadiannya yang hangat.

Kim Woo Seok mengaku sudah menjadi penggemar karya-karya Kim Ji Won sebelum keduanya dipertemukan dalam drama. Ia bahkan beberapa kali menonton ulang serial seperti ‘Lovestruck in the City’ dan ‘Queen of Tears’.

Karena terlalu mengagumi sang aktris, Kim Woo Seok awalnya merasa gugup dan takut mengatakan sesuatu yang kurang tepat. Namun, Kim Ji Won justru lebih dahulu mencairkan suasana dengan memintanya untuk bersikap santai karena mereka sama-sama manusia biasa.

Seiring berjalannya proses syuting, hubungan keduanya pun semakin akrab. Kim Woo Seok yang semula memandang Kim Ji Won sebagai sosok senior yang dikaguminya dari layar televisi akhirnya merasa nyaman untuk bercanda dan menggoda sang aktris.

Kedekatan tersebut juga membantunya membangun hubungan karakter Park Tae Kyung dan Gye Su Jeong dalam cerita ‘Doctor X’ dengan lebih alami.

Hal lain yang membuat Kim Woo Seok terkesan adalah perhatian Kim Ji Won terhadap seluruh kru dan pemain.

Di tengah jadwal syuting yang padat hingga larut malam, aktris tersebut tetap menyempatkan diri membawa berbagai camilan untuk dibagikan kepada orang-orang di lokasi syuting.

Kim Woo Seok mengaku kagum melihat bagaimana Kim Ji Won tetap memikirkan kenyamanan orang lain meskipun dirinya sendiri memiliki jadwal yang melelahkan. Ia bahkan berharap dapat meniru sebagian kecil dari kebaikan tersebut.

Kim Woo Seok memerankan Park Tae Kyung, seorang dokter magang yang mengagumi sekaligus mengikuti arahan ahli bedah jenius Gye Su Jeong yang diperankan Kim Ji Won.

Drama tersebut menutup penayangannya pada 14 November 2026 dengan perolehan rating 15,2 persen pada episode terakhir.