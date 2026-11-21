JawaPos.com - Langkah besar kembali dilakukan HYBE untuk perkuat posisinya di industri hiburan internasional. Perusahaan yang menaungi sejumlah bintang K-pop ternama ini resmi menjalin kemitraan strategis dengan Creative Artists Agency (CAA), salah satu agensi hiburan dan olahraga terkemuka di Hollywood.

Kolaborasi tersebut diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi artis HYBE untuk mengembangkan karier dan menjangkau audiens yang lebih luas di berbagai negara.

Menurut laporan Zapzee, kerja sama ini menggabungkan kekuatan artis serta kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) milik HYBE dengan jaringan global dan pengalaman industri CAA.

Agensi yang berbasis di Los Angeles tersebut didirikan pada 1975 dan memiliki jaringan kantor di sejumlah kota besar, termasuk New York, London, Singapura, Munich, dan Shanghai.

Melalui kerjasama ini, kedua perusahaan berencana mengembangkan berbagai proyek di bidang film dan konten video, konser serta pertunjukan langsung, kerja sama dengan merek, hingga olahraga.

Mereka juga akan menjajaki peluang bisnis baru di sejumlah pasar strategis HYBE, seperti Korea Selatan, Jepang, Amerika, China, dan India. Strategi tersebut diharapkan dapat memperluas ruang kreativitas sekaligus meningkatkan nilai komersial artis dan konten milik HYBE.

Kesepakatan ini turut berawal dari pertemuan dalam acara HYBE Global Leadership Summit yang berlangsung pada 13 November 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Chairman HYBE Bang Si Hyuk berbincang dengan CEO sekaligus Co-Chairman CAA Bryan Lourd selama sekitar 70 menit. Diskusi yang disiarkan secara internal kepada karyawan HYBE di berbagai negara itu membahas filosofi kepemimpinan, pengalaman industri, serta masa depan dunia hiburan.

Bryan Lourd menekankan pentingnya autentisitas dalam membangun hubungan jangka panjang antara artis dan perusahaan.

Menurutnya, menjaga penggemar sebagai pusat perhatian serta mempertahankan tujuan awal seorang artis merupakan fondasi penting untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Ia juga menyebut kesamaan pandangan tersebut menjadi salah satu alasan CAA tertarik menjalin kemitraan dengan HYBE.

CEO HYBE Lee Jae Sang menyebut kolaborasi ini sebagai langkah penting untuk memperluas potensi kreatif artis dan IP perusahaan.