JawaPos.com - Program kompetisi kecantikan Korea Selatan Just Makeup kembali dengan musim kedua yang membawa konsep lebih besar dan jajaran pembawa acara bertabur bintang.

Taeyeon dan Yoona dari Girls' Generation, Winter aespa, Nayeon TWICE, serta komedian Jang Do Yeon resmi bergabung sebagai lima MC utama.

Kehadiran mereka menjadi salah satu daya tarik baru setelah musim pertama berhasil menarik perhatian penonton melalui persaingan para makeup artist profesional.

Menurut laporan Soompi, tim produksi mengumumkan kembalinya program tersebut melalui perilisan poster dan video teaser yang memperlihatkan kelima MC.

Berbeda dari musim pertama yang dipandu oleh Lee Hyori seorang diri, Just Makeup 2 menggunakan format lima pembawa acara dengan karakter dan sudut pandang berbeda. Perubahan ini diharapkan memberikan warna baru dalam mengikuti perjalanan para peserta.

Just Makeup merupakan program survival yang mempertemukan para makeup artist terbaik dari industri K-beauty. Mereka harus menunjukkan kemampuan, kreativitas, serta teknik riasan untuk membuktikan kualitas masing-masing.

Pada musim kedua, kompetisi akan melibatkan 60 peserta yang berhadapan dalam berbagai tantangan, sementara empat juri bertugas menilai hasil karya mereka.

Poster individu yang dirilis tim produksi juga menampilkan konsep visual menarik. Setiap MC dipasangkan dengan perlengkapan makeup berbeda, seperti maskara, lipstik, pensil rias, puff, dan eyeliner.

Seluruh elemen tersebut dipadukan dengan kuas berwarna merah muda yang menjadi simbol khas program. Konsep ini menggambarkan hubungan antara karakter masing-masing pembawa acara dan dunia kecantikan yang menjadi tema utama kompetisi.

Video teaser yang turut diperkenalkan memperlihatkan interaksi kelima MC dalam menyambut musim terbaru. Taeyeon, Yoona, Winter, Nayeon, dan Jang Do Yeon diperkirakan memberikan respons serta komentar dari sudut pandang yang beragam.

Ketertarikan mereka terhadap makeup dan para seniman di balik setiap tampilan juga diharapkan membuat persaingan terasa semakin hidup dan menghibur.

Just Makeup 2 tayang pada 27 November 2026 melalui platform Coupang Play. Dengan 60 peserta, empat juri, dan lima MC baru, musim ini menawarkan skala kompetisi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.